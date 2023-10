Kicillof fue reelecto en la Provincia de Buenos Aires

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, logró ayer una contundente reelección en la provincia y revalidó su gestión en el distrito de mayor caudal electoral. Con el 84,91 por ciento de las mesas escrutadas, el postulante de Unión por la Patria cosechaba el 44,87 por ciento, con 3.686.366 votos.

De acuerdo a esos guarismos, Kicillof crecía casi diez puntos en comparación con el resultado de las PASO: el 13 de agosto había obtenido 36,41%. Además, sacaba más votos que el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, que en Buenos Aires alcanzó el 42,9% de Massa.

Poco antes de las 22:00, el ex ministro de Economía salió al escenario del búnker de UxP y agradeció "el respaldo y el acompañamiento" de la ciudadanía, tras recordar que la Provincia era "tierra arrasada" cuando asumió al frente de la Gobernación y que luego tuvo que superar "años difíciles, de dificultades inéditas, inesperadas".



FRIGERIO EN ENTRE RÍOS

La victoria de Rogelio Frigerio, de Juntos por Entre Ríos, le puso fin a dos décadas de justicialismo en la gobernación de la provincia. Frigerio, ex integrante del gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019, obtuvo el 41,63 por ciento de los votos, contra el 39,16 de Adán Bahl, intendente de Paraná y aspirante de Más para Entre Ríos, mientras que Sebastián Etchevehere (LLA) quedó en tercer lugar con 19,59 por ciento.



JALIL EN CATAMARCA

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se impuso ayer en las elecciones provinciales y fue reelecto en su cargo hasta 2027. Con el 84,3 por ciento de las mesas escrutadas, el candidato de Unión por la Patria se alzó con el 53,69 % frente al candidato de La Libertad Avanza, José Jalil Colomé, que recolectó el 24,46% de los votos. En tanto, en tercer lugar se ubicó el candidato de Juntos por el Cambio, Flavio Sergio Fama con el 21,84%.



JORGE MACRI EN CABA

El candidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio, Jorge Macri, se impuso ayer en las urnas aunque no estaría logrando superar el umbral del 50% de los votos para evitar el balotaje, al cual se estaría metiendo el representante de Unión por la Patria, Leandro Santoro.

Con el 96 por ciento de las mesas escrutadas, el actual ministro de Gobierno porteño obtiene el 49,5% de los votos y quedó a las puertas de ser consagrado como jefe de Gobierno, aunque para confirmar el triunfo deberá atravesar una nueva campaña de cara a la segunda vuelta del 19 del noviembre.