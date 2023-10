Milei contra el kirchnerismo y en busca de votos de JxC

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, esbozó ayer un fuerte discurso contra el kirchnerismo y tendió puentes con Juntos por el Cambio (JxC) al felicitar a dos dirigentes electores de la coalición opositora como Jorge Macri (ciudad de Buenos Aires) y Rogelio Frigerio (gobernador electo de Entre Ríos).

"Hace dos años, si nos hubieran dicho que íbamos a estar disputando la Presidencia de la Nación con el kirchnerismo, no lo habríamos creído. Estamos ante un hecho histórico", lanzó Milei desde el escenario ubicado en Hotel Libertador.

Para el libertario, el segundo lugar en la elección general, que dirimirá en un balotaje contra Sergio Massa el próximo 19 de noviembre, fue "el producto del esfuerzo de miles de personas que han trabajado para empujar las ideas de la libertad". "De no tener partido a estar disputando la primara fuerza nacional, es un verdadero logro histórico", agregó Milei rodeado de los principales cuadros de LLA, entre ellos, su compañera de fórmula, Victoria Villarruel; la candidata a gobernadora de Buenos Aires, Carolina Piparo; y Ramiro Marra, candidato a jefe de Gobierno.

En esa línea discursiva, Milei volvió a repetir líneas similares a las que utilizó durante el cierre de campaña del miércoles pasado en el Movistar Arena y afirmó: "Haber hecho la mejor elección de la historia para el liberalismo nos llena de orgullo. De la nada hemos pasado a tener cerca de 40 diputados y 8 senadores".

"Por eso, quiero felicitar a todos los dirigente de nuestro espacio que han dejado todo para representar las ideas que hicieron grande a este país. Muy especialmente a Carolina Piparo y al queridísimo ramiro marra. Gracias por ese esfuerzo", añadió.

Tras la ronda de agradecimientos, saludó a Jorge Macri que, en sus palabras, hizo "una gran elección" en la Ciudad" y buscó encontrar similitudes a sostener que tendrá un balotaje LLA contra el kirchnerismo. Y agregó: "Quiero felicitar a Rogelio Frigerio, que sería el gobernador de Entre Ríos.

"Sobre todas las cosas, quiero que tomen consciencia que hoy quedamos en la elección mas importante de los 100 años. Una elección que nos va a plantear si queremos continuar con este modelo o si queremos volver a abrazar las ideas de la libertad", lanzó.

En ese contexto, Milei envió un mensaje de unidad contra el oficialismo: "Durante todos estos meses la campaña hizo que mucho de los que queríamos un cambio nos viéramos enfrentados. Por eso vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y ataque. Estoy dispuesto a barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo".

"Más allá de nuestras diferencias, enfrente tenemos a una organización criminal. El kirchnerismo es lo pero que le ha pasado a la Argentina. Durante 100 años vivimos una decadencia total que el kirchnerismo se encargó de profundizar", reflexionó el economista.

Además, deslizó parte del eslogan de campaña de JxC: "Si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos, se van a quedar con este país. No podemos dejar que el kirchnerismo nos siga destruyendo la vida. La elección que tenemos por delante es muy clara: o cambiamos o nos hundimos".

El libertario quedó en el segundo lugar con el 29,28% de los votos. Fue superado por Sergio Massa, de Unión por la Patria, que lo superó por más de 6 puntos porcentuales. El tercer lugar quedó para Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, con 21%. (NA)