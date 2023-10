Massa: "La grieta se murió y empieza una nueva etapa el 10 de diciembre"

El ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, fue el candidato más votado en la elección general con el 36,68 por ciento y protagonizará un balotaje con el libertario Javier Milei, que cosechó 29,98 por ciento. "La grieta se murió y empieza una nueva etapa el 10 de diciembre", prometió a poco menos de un mes de la segunda vuelta.

"Quiero convocar a que entendamos que la Argentina que viene es la Argentina del abrazo, del campo y la industria, del interior y la ciudad, del desarrollo ferroviario, de empresarios y trabajadores sentados en la misma mesa construyendo la suma de capital y trabajo, más desarrollo argentino", remarcó el aspirante presidencial.

Asimismo, sumó: "Quiero convocarlos a que tengamos la capacidad de poder poner punto final a la idea de la destrucción del otro, a la idea del amigo-enemigo. Si hay algo que ha quedado claro en esta elección es que la grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi gobierno".

Desde el escenario del búnker ubicado en el Complejo C, en Chacarita, en el que desde la organización regaló camisetas de la selección argentina a la militancia, el dirigente del Frente Renovador subió en soledad a pronunciar su discurso.

"Quiero agradecerle a los más de 8 millones de argentinos que depositaron su esperanza y confianza en nosotros, y lo quiero hacer entendiendo que nuestro país vive una situación compleja, difícil, llena de desafíos y dificultades para enfrentar, y sin embargo creyeron que éramos la mejor herramienta para a partir del 10 de diciembre empezar a construir una nueva etapa en la historia política", marcó.

Con el 94,18 por ciento de las mesas escrutadas, el titular del Palacio de Hacienda logró revertir los comicios que lo hubieron en tercer lugar en las PASO de agosto. En tercer lugar se ubicó la candidata del PRO, Patricia Bullrich, quien sacó un 23,86%.

"Quiero agradecerle a cada uno de nuestros militantes y simpatizantes, me tocó ser la cara, pero no tengan ninguna duda que en el fuerza, la voluntad, el compromiso que de punta a punta encontré en cada uno, estuvo la energía que nos permitió que creciéramos casi 15 puntos de la primaria a hoy", sostuvo.

Camino al balotaje que tendrá lugar el 19 de noviembre, Massa planteó: "Quiero hablarle a los que fueron al cuarto oscuro y votaron en blanco, que a lo mejor, con desesperanza o bronca se quedaron en sus casas, quiero hablarles que la eligieron a Myriam (Bregman), a Juan (Schiaretti), a esos miles de radicales que a lo largo de la Argentina comparten con nosotros valores democráticos pero también a aquellos que eligieron otra opción pensando en la necesidad de tener una Argentina en paz, con orden, sobre la base de construcción de valores democráticos, de respeto a las instituciones, esos que quieren un país con certezas".

"Quiero decirles que voy a hacer el mayor de los esfuerzos a lo largo de estos 30 días para ganarme su confianza", subrayó al tiempo que prometió que, de asumir el 10 de diciembre, convocará a un gobierno de unidad nacional.

En otro pasaje de su discurso, Massa se definió como un referente a quien "no le gusta insultar ni destruir al otro" y planteó que "cree en el diálogo y en los consensos". "Aun valiéndome críticas, me he movido así toda la vida y así me voy a mover el 10 de diciembre como presidente de la república", planteó.

"Quiero que sepan que voy a trabajar a lo largo de los próximos 30 días en consolidar la idea de que ese gobierno de unidad nacional es posible. Decirle a cada argentino que voy a ser el presidente del trabajo y de la seguridad, ese es mi mayor compromiso", precisó al tiempo que invitó a su familia y a su compañero de fórmula, Agustín Rossi, de subir al escenario.

El candidato presidencial que se impuso en las generales opinó que la Argentina necesita a "alguien que trabaje 24x7, protegiéndola, que tenga la capacidad de poder emocionarse y llorar cuando uno está peor que uno, deposita la esperanza en uno". "El 19 de noviembre tenemos que definir si construimos un gobierno que abrace a todos o del sálvense quien pueda", concluyó.

Tras su exposición en el búnker, Massa salió del complejo y de cara a la militancia les pidió redoblar "la humildad" y "poner la otra mejilla" ante el odio y "construir una nueva mayoría" camino al 19 de noviembre. "No hay dudas de que ante un pueblo absolutamente creyente vamos a trabajar para que en 2024 nuestro Papa Francisco visite la Argentina. Que frente a los que plantean el sálvense quien pueda vamos a construir la Argentina de un Estado protector y presente", prometió.

El tigrense logró revertir la votación en la provincia de Tucumán, gobernada por Osvaldo Jaldo, con el trabajo de Juan Manzur; también en La Rioja, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se había impuesto el libertario Javier Milei, y en Corrientes y Entre Ríos, donde se había impuesto la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

Pasadas las 19:30, Sergio Massa arribó al complejo en su clásica camioneta, donde sigue de cerca los resultados. También lo hicieron el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, y el aspirante a vice y titular de ministros, Agustín Rossi. (NA)