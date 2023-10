Massa ganó las generales por 7 puntos y deberá definir en el balotaje con Milei

El ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, se impuso ayer en las elecciones presidenciales por casi 7 puntos sobre el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por lo que la definición del próximo mandatario nacional quedará para el balotaje del 19 de noviembre.

De acuerdo a los resultados oficiales, Massa obtuvo el una victoria con el 36,21%, delante de Milei con el 30,24%, y de la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, que alcanzó el 23,79%.

El cuarto puesto quedó en manos del gobernador de Córdoba y postulante de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, con el 7,08%, mientras que en el quinto lugar se ubicó la candidata del Frente de Izquierda (FIT), Myriam Bregman, con el 2,66%.

Los primeros resultados se conocieron a las 21:20, cuando ya estaban escrutadas el 76% de las mesas, es decir, con una tendencia definitiva. Massa dio una sorpresa electoral al imponerse con más de 1.200.000 votos sobre el libertario, quien había resultado ganador en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, del pasado 13 de agosto.

Milei no logró consolidad ese triunfo de las PASO y ahora el ministro de Economía desembarca en el balotaje con el traje de favorito.

La versión de una victoria del líder del Frente Renovador comenzó a circular desde temprano este domingo, cuando los distintos frentes empezaron a recibir los datos de las primeras mesas testigo. A medida que llegaban los números, el clima de festejo se impuso en el búnker oficialista, en el Complejo C en el barrio porteño de Chacarita, donde también festejó el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien ganó cómodamente su reelección.

Los ajustes en la campaña, la comunicación y las medidas económicas que apuntaron a inyectar dinero en el bolsillo de los ciudadanos, sumado a la impredecible de Milei, colaboró con la victoria del tigrense. También fue clave el papel de los gobernadores e intendentes del conurbano bonaerense, que reforzaron el trabajo fino y recuperaron votos para Massa, con crecimiento en todos los distritos.

Massa tuvo un desempeño mucho más positivo que en las PASO, donde solo había ganado en 5 distritos y ahora se impuso en trece, dando vuelta resultados en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Entre Ríos, Corrientes, Río Negro, La Pampa, Tucumán y La Rioja.

Milei, por su parte, retrocedió en su performance de las primarias, cuando había triunfado en quince y ahora quedó solo con diez.

Bullrich, la gran perdedora de la noche, que también perdió territorio, ya que había ganado en tres provincias y este domingo solo se quedó con una victoria en la Ciudad de Buenos Aires.

La primera en hablar en Parque Norte fue Bullrich, que pasadas las 22 salió a reconocer la derrota, pero no felicitó a Massa y, por omisión, pareció hacer un guiño al libertario: "No vamos a ser cómplices de las mafias que destruyeron al país".

Minutos antes de las 23, Milei salió al escenario del hotel Libertador junto a sus candidatos y el discurso que dio mostró a las claras su intención de acaparar los votos de Bullrich. "Kirchnerismo" y "cambio", las dos palabras que la ex ministra acuñó durante toda la campaña, fueron repetidas en varias oportunidades por el postulante de La Libertad Avanza, que también felicitó a Jorge Macri y Rogelio Frigerio, por sus victorias en la Ciudad y Entre Ríos, con la idea de tender puentes con los votos opositores.

"O cambiamos o nos hundimos", subrayó Milei, en un encendido discurso, en el que no felicitó a Massa y enfatizó: "En dos años vinimos a disputarle el poder a lo más nefasto que dio la historia de la democracia moderna".

El candidato de Unión por la Patria subió solo al escenario pasadas las 23.10, cuando se lo vio emocionado hasta las lágrimas. El líder del FR salió a buscar los votos de los radicales de Juntos por el Cambio, además de hacer un exhorto a quienes se expresaron en blanco y a quienes no participaron.

"Voy a convocar el 10 de diciembre a un gobierno de unidad nacional, partiendo de la base de convocar a los mejores y no sobre la base simplemente de acuerdo partidocráticos", remarcó Massa. Con la chance de convertirse en presidente y el conductor del peronismo, agregó: "La grieta se murió y empieza una nueva etapa". (NA)