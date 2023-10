La lluvia fue la gran protagonista de otra elección histórica en la ciudad

Las elecciones presidenciales 2023 comenzaron este domingo con algunas tormentas, rayos y lluvias aisladas en Rafaela, al igual que gran parte del territorio santafesino y tal como lo había adelantado el SMN durante la semana. Las primeras precipitaciones comenzaron a registrarse alrededor de las 8, justo en el horario de inicio del cuarto comicio electoral del año, y eso complicó un poco a los rafaelinos a la hora de ir a votar, especialmente a los ciclistas y motociclistas, que debieron esperar que las lluvias aflojen un poco para poder ir a emitir su sufragio. De hecho, el rol de la inestabilidad climática jugó un papel importante también, ya que de acuerdo a los expresado por las autoridades de mesa, en las primeras horas no se acercó mucha gente a votar y cuando se interrumpió la lluvia enseguida comenzaron a ver a muchos votantes acercarse a los distintos establecimientos.

De todos modos, todo transcurrió de manera normal y sin mayores inconvenientes, más allá de algún corte de luz en algunas escuelas que atrasaron un poco la elección de los vecinos, aunque no hubo anegamientos ni caída de árboles.

Igualmente, el trámite de votación fue rápido y ágil, y teniendo en cuenta las inclemencias del tiempo, la jornada había comenzado con un bajo porcentaje de ciudadanos yendo a votar. Cercano al mediodía, alrededor de las 11, ya había votado el 19% del padrón y en el Departamento Castellano el 17%, según informaron las autoridades de la UR V.

Ya con el correr de las horas esa cifra iba creciendo, hasta que a la hora 15 casi el 50% de los rafaelinos ya habían emitido su voto, luego del último chaparrón (en total cayeron poco más de 5 milímetros este domingo según el twitter Clima Rafaela). Mientras que una vez finalizada la elección, a las 18, se confirmó que casi el 77% del padrón electoral rafaelino fue a votar, un número más que interesante y superior a las PASO, cuando habían asistido el 69% de la población local.



EN LOS BUNKER

Mientras tanto, en las sedes de los distintos partidos políticos de la ciudad, hubo poco movimiento de gente, pero con muchas expectativas con respecto a los resultados finales de las elecciones. Por lo pronto, en el bunker de Juntos por el Cambio estuvo presente el intendente electo Leonardo Viotti, junto a otros integrantes del espacio político, como su hermano Iván Viotti, la ex concejala Carina Visintini, el concejal Miguel Destéfanis y la concejala electa Mabel Fossatti.

El todavía concejal, hasta el próximo 10 de diciembre, cuando tome el mando de la ciudad y ocupe el lugar de Luis Castellano, le comentó a este diario, ya en horas de la noche, que "durante el día estuve participando de la elección visitando a nuestros fiscales en distintos locales partidarios y en particular, durante la tarde, fiscalicé el escrutinio en la escuela Languier, para luego encontrarnos en el búnker del partido radical, donde recibimos las planillas a la espera de los resultados oficiales. La jornada se desarrolló de manera normal, sin sobresaltos, donde pudimos ver que hubo un aumento de votantes en favor de Schiaretti, al igual que Massa. La tendencia nacional es que Massa ha aumentado mucho su caudal y en principio, Patricia Bullrich no estaría entrando al balotaje. Y si esto se da, va a requerir, de nuestra parte, una discusión y una toma de decisión de parte de los partidos que conformamos JXC, porque más allá del resultado final, tenemos un entramado nacional con un montón de gobernadores, diputados, senadores, legisladores provinciales, intendentes y presidentes comunales, más de 500, por lo cuál todo esto requiere de una decisión partidaria de cómo encarar el futuro. Pero para poder hacerlo, hay que esperar con cautela los resultados finales, pero seguramente en estos días se desarrollarán las discusiones necesarias para decidir el rumbo de nuestro espacio político y cómo encarar esta etapa que sigue".

Por su parte, en la sede del justicialismo también hubo algo de movimiento durante la tardecita, aunque las puertas del búnker del PRO se mantuvieron cerradas. No obstante, Roberto Oesquer, quién siempre mostró su apoyo al actual ministro de Economía, Sergio Massa, que finalmente logró revertir la situación de las PASO e irá al balotaje junto a Javier Milei, le comentó a este medio que "agradezco a los trabajadores que votaron en defensa propia en todo el país, y eso permitió que la elección se de como se de y que pudiera ganar Massa. La verdad que el ataque de los otros dos candidatos, donde permanentemente manifestaban que la idea era quitarles derechos a los trabajadores, surgió efecto y por eso los trabajadores votaron en defensa propia. Más allá de que la situación no es buena, podía ser peor, y podían pisotear los derechos que tienen. Y creo que en Rafaela también hubo un correlato porque se duplicó la cantidad de votos que había sacado Massa en las PASO y esos 6 mil votos más que cosechó son de los trabajadores, que entendieron que la situación se podía desmadrar de mala manera. Y seguro que ahora en el balotaje se lo va a afrontar de la mejor manera y de alguna manera esto va a ser un respaldo grande para la futura elección. Así que vamos a seguir trabajando y militando con optimismo para poder ganar el desempate del 19 de noviembre".