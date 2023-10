Eliminación en cuartos de final para el 3x3 de Delfi Gentinetta

Este domingo fue el segundo día fuerte de actividad para los Juegos Panamericanos de Santiago y puntualmente en el básquet 3x3, que tiene a la rafaelina Delfina Gentinetta siendo parte del equipo argentino femenino. Lamentablemente fue despedida, porque las chicas perdieron en la víspera frente a Brasil por 13 a 11 en el cierre de la etapa clasificatoria (la jugadora surgida en Ben Hur y actualmente en Berazategui fue goleadora con 5 puntos), y luego frente a Colombia por 17 a 9, quedando eliminadas en cuartos de final.

Por otra parte, los varones perdieron el segundo partido ante Chile por 22 a 17 quedando sin chances de clasificar a cuartos.



GRAN SEGUNDO PUESTO DE BORELLI

La marplatense Florencia Borelli consiguió este domingo la medalla de plata en la maratón femenina de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, luego de liderar la prueba a metros de la meta en el Parque O'Higgins de la capital chilena.

La argentina llegó extenuada al final de la carrera, fue superada por la mexicana Citlali Cristian y recibió asistencia de su equipo técnico para salir de la pista y llegar a la carpa de los atletas. Pese a la frustración de no haber logrado el oro por muy poco, la actuación de Borelli fue de todas formas histórica, al tratarse de la primera medalla panamericana en la maratón de mujeres

Borelli cruzó la línea de llegada a 17 segundos de la mexicana, quien logró su mejor marca personal con 2:27.12 y se hizo de la punta de la carrera cuando transcurrían las 2 horas, 25 minutos.



PLATA Y PASAJE A PARIS

El bonaerense Federico Gil logró el pasaje a los Juegos Olímpicos París 2024 al quedarse con la medalla plateada en tiro, categoría skeet, que tuvo como ganador al estadounidense Vincent Hancock y al peruano Nicolás Pacheco como tercero.

Gil, oriundo de Lanús, concretó 55 aciertos, quedó tan sólo a dos de Hancock (57), y logró la séptima medalla para la Argentina en los Juegos Panamericanos que se desarrollan en Santiago de Chile."Me debo ciento por ciento al deporte argentino. Yo vengo de la nada porque post año 2001 estaba quebrado y el deporte me dio una gran oportunidad. Siempre me siento en deuda con los que nos permiten estar acá", dijo Gil a TyC Sports luego de su gran performance.De esta manera, Gil obtuvo su tercera clasificación consecutiva a los Juegos Olímpicos, tras sus experiencias en Río de Janeiro 2014 y Tokio 2020.



CICLISMO

Laureano Rosas, con un tiempo de 49:23:94, finalizó en el octavo puesto en la prueba de ciclismo ruta de los XIX Juegos Panamericanos – Santiago 2023, que ganó colombiano Walter Vargas, quien, al establecer un registro de 47:02:72, se llevó la medalla de oro. El podio se completó con el ecuatoriano Richard Carapaz, presea de plata, con un crono de 47:36:02, y con el representante de Bermuda, Conor White, medalla de bronce, con 48:13:96.