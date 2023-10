Ezequiel García cantó victoria en la tercera fecha del Midgets del Litoral

Por Víctor Hugo Fux



El circuito permanente "Juan F. B. Basso" de la localidad de Vila, sirvió de marco a la disputa de la tercera fecha del Torneo Oficial "Osmar Garbagnoli" - "Copa ForniSport", en una interesante programación mecánica que convocó a 40 participantes en el Midgets del Litoral y a 14 en el Mini Midgets.

En la categoría superior, el triunfo quedó en poder de Ezequiel García, escoltado por Matías Franco y Mariano García; mientras que en la división menor venció Lisandro Dalmasso, de acuerdo con estos resultados:



EN EL MIDGETS

Serie 1: 1° Luciano Correnti, a 87,288 Km/h; 2° Eugenio Mautino; 3° Emiliano Torassa; 4° Ezequiel Valentini; 5° Diego Haspert; 6° Lucas Torassa; 7° Alberto Fernández y 8° Federico Maletto. Serie 2: 1° Mariano García, a 87,524 Km/h; 2° Marcos García; 3° Mariano Bacci; 4° Oscar Giraudo; 5° Lucas Zbrun; 6° Ulises García; 7° Alejandro Charvey y 8° Emanuel Olmos. Serie 3: 1° Matías Franco, a 87,169 Km/h; 2° José Kunz; 3° Federico Flogna; 4° Matías Maina, 5° Claudio Pautasso; 6° Tomás Platini... no clasificaron Fabián Monti y Arturo Funes. Serie 4: 1° Leandro Giraudo, a 88,220 Km/h; 2° Ezequiel García; 3° Germán Borgnino; 4° Exequiel Gili; 5° Jorge Lovera; 6° Tomás Eisenacht... no clasificaron Juan Carlos Boscatti y Oreste Argante. Serie 5: 1° Rodrigo Peretto, a 86,335 Km/h; 2° Gonzalo Zbrun; 3° Hernán Filippi; 4° Cristian Molardo; 5° Diego Anthonioz; 6ª Jorgelina Bruno... no clasificaron Cristian Dalmazzo... excluido Nicolás Felippa.

Semifinal 1: 1° Rodrigo Peretto, a 87,559 Km/h; 2° Leandro Giraudo; 3° Jorge Lovera; 4° Ulises García; 5° Exequiel Gili; 6° Diego Anthonioz; 7° Emanuel Olmos; 8° Cristian Dalmazzo; 9° José Kunz... no clasificó Hernán Filippi. Semifinal 2: 1° Mariano García, a 89,791 Km/h; 2° Ezequiel García; 3° Marcos García; 4° Cristian Molardo; 5° Federico Flogna; 6° Federico Maletto; 7° Arturo Funes; 8° Diego Haspert; 9ª Jorgelina Bruno... no clasificó Tomás Eisenacht. Semifinal 3: 1° Eugenio Mautino, a 87,561 Km/h; 2° Emiliano Torassa; 3° Claudio Pautasso; 4° Matías Maina, 5° Lucas Torassa; 6° Mariano Bacci; 7° Alberto Fernández; 8° Oreste Argante; 9° Luciano Correnti... no clasificó Fabián Monti. Semifinal 4: 1° Matías Franco, a 89,420 Km/h; 2° Germán Borgnino; 3° Alejandro Charvey; 4° Gonzalo Zbrun; 5° Oscar Giraudo; 6° Tomás Platini; 7° Nicolás Felippa; 8° Ezequiel Valentini... no clasificaron Lucas Zbrun y Juan Carlos Boscatti.

Repechaje 1: 1° Oscar Giraudo, a 88,780 Km/h; 2° Cristian Molardo; 3° José Kunz; 4° Federico Maletto; 5ª Jorgelina Bruno; 6° Alberto Fernández; 7° Federico Flogna; 8° Oreste Argante... no clasificaron Diego Haspert, Mariano Bacci, Lucas Zbrun, Arturo Funes, Gonzalo Zbrun y Fabián Monti. Repechaje 2: 1° Ulises García, a 88,309 Km/h; 2° Emanuel Olmos; 3° Diego Anthonioz; 4° Nicolás Felippa; 5° Luciano Correnti; 6° Exequiel Gili; 7° Lucas Torassa; 8° Cristian Dalmazzo; 9° Matías Maina; 10° Ezequiel Valentini... no clasificaron Hernán Filippi, Tomás Platini, Juan Carlos Boscatti y Tomás Eisenacht.

Final: 1° Ezequiel García, a 89,504 Km/h; 2° Matías Franco; 3° Mariano García; 4° Leandro Giraudo; 5° Rodrigo Peretto; 6° Marcos García; 7° Cristian Molardo; 8° Emiliano Torassa; 9° Jorge Lovera; 10° Ulises García; 11° Germán Borgnino; 12° Oscar Giraudo; 13° Alejandro Charvey; 14° Claudio Pautasso... no clasificaron Emanuel Olmos y Eugenio Mautino.



EN MINIMIDGETS

Primera serie: 1° Bautista Boscatti, a 65,753 Km/h; 2° Saimon Cuenca y 3ª Martina Battaglino. Segunda serie: 1° Lisandro Dalmasso, a 66,460 Km/h; 2ª Mariamar Korab y 3° Pedro Pomba.

Final: 1° Lisandro Dalmasso, a 67,726 Km/h; 2° Bautista Boscatti; 3ª Mariamar Korab; 4° Santiago Mansilla; 5° Pedro Pomba; 6° Thiago Gaggi; 7° Laureano Cuenca; 8° Saimon Cuenca; 9° Ian Lovera; 10ª Martina Battaglino; 11° Felipe Masuero; 12ª Trinidad Windholz... no clasificaron Lisandro Trossero y Santiago Maina.