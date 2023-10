Llega la segunda parte de "Fear the Walking Dead"

“Fear the Walking Dead”, la primera y hasta ahora más longeva producción derivada de la serie postapocalíptica “The Walking Dead”, comienza a transitar hoy a las 23 y por la señal de cable AMC la definición de su última temporada.

Se trata de la octava entrega de la serie que forma parte del universo narrativo nacido de las historietas de Robert Kirkman, que había sido dividida en dos partes: los primeros seis capítulos se vieron entre mayo y junio, y tras un paréntesis de varios meses llegarán ahora de manera semanal sus seis episodios finales.

Con el regreso a un rol principal de Kim Dickens como Madison Clark -que volvió a la trama tras creérsela muerta al final de la cuarta temporada-, “Fear…” promete un explosivo desenlace fiel a su historia.

En esta segunda mitad de temporada, Shrike (Maya Eshet) y su influencia han desaparecido, mientras que Madison se propone transformar el por mucho tiempo escondido refugio conocido como PADRE en un lugar seguro para ella y los suyos.

Sin embargo, al hacerlo la isla en la que se enclava, dotada de recursos en un mundo devastado, se vuelve en objetivo de sobrevivientes que en su desesperación se vuelven tan o más peligrosos como los zombies.

El lugar, como una y otra vez a lo largo de la serie original y sus diferentes spin-offs, se verá comprometido y obligará a los héroes de la trama a preguntarse si realmente vale la pena conservarlo.

Los últimos seis episodios marcarán el final de la serie, pero ciertamente no de la franquicia.

Finalizada la serie principal en 2022 (tras 11 temporadas), la saga que también tuvo la producción derivada juvenil “World Beyond” (2020-2021) y la antología “Tales of the Walking Dead” (2022) ya se extendió con dos títulos más con viejas caras conocidas (aunque por ahora no vieron la luz en Argentina).

Se trata de “Dead City”, que sigue a los personajes de Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan) en una nueva aventura en Nueva York; y “The Walking Dead: Daryl Dixon”, que trae de nuevo al favorito de los fans encarnado por Norman Reedus. Ambas producciones ya fueron renovadas para una segunda temporada.

Para 2024 está pautado el estreno de “The Walking Dead: The Ones Who Live” que recuperará a las estrellas de la serie raíz, Rick Grimes y Michonne, con Andrew Lincoln y Danai Gurira otra vez en este universo. TÉLAM