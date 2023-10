El dato positivo para el León si puede ganar en Formosa

La no programación de partidos durante este fin de semana a raíz de las elecciones nacionales del domingo estiró la definición del torneo Federal A. 9 de Julio llega con posibilidades matemáticas, aunque no dependiendo de si mismo, para meterse entre los cuatro mejores de su zona y seguir en la competencia por un ascenso, tras cumplir el principal objetivo de asegurar la permanencia a dos jornadas del final.

Luego de derrotar a Boca Unidos el viernes 13, el León puso el foco en tratar de llegar de la mejor manera a una posibilidad cierta de tener un premio extra a una temporada que arrancó con muchos problemas, pero que por méritos propios del plantel y cuerpo técnico tiene ahora una sonrisa plena. Para ello deberá derrotar como visitante a Sol de América de Formosa el domingo 29 desde las 17, en el horario unificado para los equipos que luchan por clasificación o descenso.

Recordemos que en la Zona 4 ya están clasificados Gimnasia y Tiro, con 59 puntos, y Central Norte, con 49. Por el momento las otras dos plazas son para Boca Unidos y San Martín de Formosa, ambos con 43, mientras que Sol de América tiene 42 y 9 de Julio 41. Es decir que entre los cuatro últimos equipos mencionados saldrán dos clasificados.

Los otros encuentros del grupo serán Crucero del Norte (necesita ganar para mantener la categoría) vs. San Martín de Formosa, Juventud Antoniana de Salta vs. Sarmiento de Resistencia y Boca Unidos vs. Central Norte.



UNA VENTAJA PARA EL LEON

Pensando en la posibilidad de igualdad de posiciones para determinar un lugar entre los que avanzarán de ronda, el equipo rafaelino tiene ventaja con Boca Unidos de Corrientes y San Martín de Formosa, ya que recordemos que se establece como primer criterio de desempate, los encuentros disputados entre si a lo largo de la temporada.

En los duelos con los litoraleños correntinos, en la primera rueda perdió 2 a 0 de visitante, en la segunda ganó 2 a 0 de local, en la tercera ronda empató 1 a 1 en Corrientes, y hace unos días le ganó 2 a 0 por la cuarta ronda. Es decir que de los 12 puntos, 9 de Julio obtuvo 7.

Con San Martín de Formosa se ganaron mutuamente de local, la única diferencia es que San Martín tiene un gol más a favor en los partidos entre sí, que podría ser determinante. En la primera rueda ganó en Formosa el local 2 a 0, en Rafaela en la segunda rueda lo hizo 9 de Julio 1 a 0; en la tercera fue triunfo de San Martín en el norte 2 a 1 y en la cuarta ronda ganó el León por ese mismo resultado.

Si se diera un triple empate (solo posible si gana el '9, y hay empate en los otros dos cotejos), habría que tener en cuenta los resultados que obtuvieron Boca Unidos y San Martín entre ambos. En la primera rueda igualaron 0 a 0, en la segunda ganó Boca Unidos 1 a 0; en la tercera igualaron 1 a 1 y en la última rueda ganó el elenco correntino 2 a 0.

De tal modo, en una sumatoria general de resultados entre los tres clubes: 9 de Julio sumaría 13 puntos; Boca Unidos 12 y San Martín 8.

De todos modos, como primera medida 9 de Julio sabe que tiene que ganar ante un rival al cual es muy difícil derrotar en Formosa. Pero que no dudamos que dará todo en pos de lograrlo.



CONTRATO DE LOPEZ

Una de las novedades de los últimos días fue que 9 de Julio realizó una extensión de contrato con el volante Agustín López. El cordobés, ex Belgrano, fue una de las piezas importantes del conjunto dirigido por Maximiliano Barbero en esta campaña.



A PARTIDO UNICO

La segunda etapa, de octavos de final entre los 16 equipos clasificados, será a partido único en cancha de los mejores ubicados en la tabla general. Los enfrentamientos serán 1 vs. 16, 2 vs. 15 y así sucesivamente. Los equipos mejor clasificados además tendrán ventaja deportiva, con lo cual sus rivales tendrán que ganar para seguir en el certamen.

Si se diera una clasificación por parte de 9 de Julio, sería visitante en ese cruce ya que sería tercero (entraría en el segmento 9 a 12 de la general) o cuarto (13 a 16).

Lo único definido es que Olimpo de Bahía Blanca será 1º, Douglas Haig de Pergamino el 2º y Villa Mitre de Bahía Blanca el 5º. El resto puede variar.