El descargo del "Papu" Gómez

BUENOS AIRES, 23 (NA) - El futbolista argentino Alejandro "Papu" Gómez se expresó ayer luego de haber sido sancionado por doping y remarcó que no quiere finalizar su carrera de esta manera, dado que lo que más desea "es volver a las canchas".

"Di positivo de terbutalina, una sustancia que está en un jarabe que tomé accidentalmente una noche en un ataque de tos. Estoy triste y arrepentido, fue un accidente doméstico. Después tuve varios controles antidoping durante el Mundial y en Sevilla, nunca pasó nada, siempre di negativo", comenzó Gómez en un video difundido mediante sus redes sociales.

Y añadió: "Siempre traté de ser un ejemplo dentro y fuera de la cancha. En mis 18 años de carrera pude cumplirlo. No quiero retirarme de esta manera, no quiero que termine mi carrera así, creo que no me lo merezco". En esa línea, continuó: "Lo que más deseo es volver a las canchas, entrenar con mis compañeros y jugar con Monza. Acá, dándole batalla, voy a seguir entrenando solo. Ojalá que mis abogados y allegados puedan solucionar el tema".

Más temprano, el ex jugador de Arsenal de Sarandí y San Lorenzo había publicado un comunicado con el que rompió el silencio luego de recibir la sanción de dos años de suspensión por haber dado positivo en un control antidoping.

"A raíz de las recientes noticias publicadas sobre mi persona en relación a una posible infracción reglamentaria en materia antidopaje, a continuación pongo en conocimiento de los medios de comunicación y opinión pública lo siguiente:1) En primer lugar, confirmo que en el día de ayer me fue notificada resolución del Comité Sancionador Antidopaje de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, por la cuál se acuerda la suspensión de mi licencia federativa por un período de dos años.

2) Desde siempre, no solamente he cumplido estrictamente toda la normativa sino que me he posicionado como un férreo defensor del deporte limpio y la deportividad, condenando y rechazando categóricamente toda la forma de dopaje.

3) Nunca he tenido ni tendré la intención de recurrir a una práctica prohibida.

4) La presunta infracción tiene su origen en la presencia de Terbutalina en mi organismo por haber recibido por error y de forma accidental, involuntaria y no intencionada una cuchara del jarabe de mi hijo pequeño, para el alivio de la tos. Conviene no obstante precisar que el uso terapéutico de la Terbutalina está permitido para los deportistas profesionales y que en ningún caso mejora el rendimiento deportivo en el fútbol.

5) Sin entrar en cuestiones de fondo, he puesto este asunto en manos de mis abogados al considerar que la tramitación del expediente disciplinario no se habría realizado conforme a la normativa. Atentamente, Papu".