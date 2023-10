Muestra de ADN podría llevar a encontrar a quien la mató

Un ADN masculino sin identificar, en el cinto de una bata de Nora Dalmasso, podría ser el puntapié que nuevamente ponga en marcha la investigación por el crimen de la mujer, que fue violada y estrangulada hasta la muerte en 2006, cuyo caso sigue impune, ya que hasta el momento no hay autor.

Este indicio podría poner punto final a este misterio, que lleva casi 17 años y que tuvo a unos 20 sospechosos, tres imputados y un detenido, que luego fue desestimado.

Es en ese marco, que la Justicia ordenó que se realicen más de cien muestras de ADN a personas cercanas de la víctima, y se estima que en dos semanas habrá novedades con las muestras.



POR ORDEN

DEL FISCAL

Hace poco más de dos meses, Pablo Jávega, fiscal de Instrucción de primer turno de Río Cuarto, ordenó que se realicen más de cien muestras de ADN, a personas que surgieron de un informe del entorno socio laboral de Nora, al momento del crimen.

“Es una primera medida que se toma con la idea de tener un mapeo para luego seguir avanzando”, aclaró el fiscal, que ahora está a cargo de la causa.



INOCENCIA

De acuerdo a Crónica, la medida requerida de los ADN en cadena, fue la primera reacción a la inocencia del viudo, Marcelo Macarrón, después de que el caso volviera a cero.

Las cien personas que fueron señaladas tenían contacto con Nora, laboral o casual, o estaban cerca de la casa donde la estrangularon y violaron.



ABSOLUCION

Es que cabe destacar que el viudo, Macarrón, imputado por el delito de homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal”, fue absuelto por la Justicia el 5 de julio de 2022, y ahora se convirtió en querellante.

“Pedimos, como siempre, Justicia por Nora. Pero las mentiras taparon eso. Acusaron a mi hijo Facundo y a mí”, pidió Macarrón.



SOSPECHAS

No obstante, la familia de la víctima, sostiene que no se investigó a un empresario y examigo de la familia, y crecen las sospechas en torno a este sujeto que habría sido amante de la víctima.

Este hombre, se desempeñaba hasta un año como gerente de una empresa multinacional con sede en Miami. Sin embargo, en 2017 fue desvinculado de la causa, luego que fuese sometido a un análisis de ADN que dio resultado negativo.

Facundo y Valentina, los hijos de la víctima, expusieron sus sospechas sobre el empresario en pleno juicio.

"Nuestro planteo no es que el empresario ‘es el culpable’ sino, que ‘nunca se lo investigó’ como al resto de los mortales, como al pintor (Gastón Zárate) y a mí, que estuvimos casi seis años imputados por delitos distintos, o a mi padre que estuvo hasta hace poco", sostuvieron.

“Antes de lo que pasó, miraba mucho a mi mamá y la tiraba a la pileta ‘jugando’ y la acosaba”, expresó Valentina, ante la Justicia.



TODO CAMBIO

Sin embargo, dijo que tras el homicidio todo cambió. “No lo vimos más, pese a que recién se había construido la casa en Río Cuarto. El se fue. Recién 9 años después lo vimos cuando estábamos festejando un cumpleaños de mi tía en el quincho del Golf y él entró. Preguntó qué hacíamos todos los Macarrón juntos. Y yo ahí cuando lo vi me agarró como una cosa acá adentro y empecé a llorar sin parar. Afuera estaba la mujer de él, que también lloraba”, testificó.

En tanto, Facundo Macarrón también apuntó contra el empresario. “Cuando le dije de ir a visitarla, ella me dijo que tenía una salida con amigas. No me pareció raro porque no la agobiaba la soledad, pero me llamó la atención que no dijera de recibirme, como si tuviera otro plan. Una amiga de mi mamá me confesó que el empresario y mi mamá fueron amantes. Con el tiempo sentí que aquel viernes iban a estar juntos. Es una buena oportunidad para hacer público todo esto, siempre guardando el principio de inocencia. Esa misma amiga, Margarita, también nos dijo que él le enviaba poemas a mi mamá. En su momento encontramos un cuaderno de ella: eran manuscritos de los mismos poemas que recibía”, declaró Facundo.