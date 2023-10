Fiesta Cuna de Integración Cultural

MOISÉS VILLE (Por Marta Zinger).-La Fiesta Provincial Cuna de Integración Cultural, en su décimo novena edición, nuevamente nos convocó. La respuesta fue multitudinaria. Llegaron desde todos los puntos cardinales. Moisés

Ville, Primera Colonia judía agrícola organizada e independiente, Cuna de la colonización judía en la Argentina; Modelo de integración yrespeto por la diversidad, asentamiento muy particular, candidato a ser

Patrimonio mundial.

En sus dos jornadas, el público aprobó con cálidos aplausos la programación presentada. Rendimos homenaje a los primeros inmigrantes judíos, a los inmigrantes italianos que acudieron en su ayuda y a los criollos. Juntos entretejieron sus culturas y nació este pueblo tan singular.

Esta exitosa edición se realizó por primera vez, en el predio del Club Tiro Federal y Centro Deportivo. Con entrada libre y gratuita. Ofreció variada y apetitosa gastronomía, típica del lugar. Las Banderas de Ceremonias de la Nación, de la Provincia, de Moisés Ville y el Club presidieron el acto protocolar. Los integrantes del coro local acompañaron las estrofas de nuestro himno. Guillermo Celis, presidente de la institución, dio la bienvenida, destacando la relevancia del

encuentro y agradeciendo la presencia y colaboración de todos. Jorge Oggero, presidente comunal, en su cordial salutación destacó la importancia de esta Fiesta para la comunidad, resaltando su valor cultural y social. Actuaron Talentos Moisesvillenses: Danzas folclóricas: Nockaishpa Sapicuna y Lazos de Tradición, La Salamanca, Mario Bulacio y la Bolada, Ariana Litvak, Los Hermanos Torres, Omar Chávez, Los Gauchitos del Chamamé, Migue y su pandilla, CEPAC Club, Zumba y La diferencia: Marcelo y Rubén. Llegaron a visitarnos; Grupo New The Boys, Es lo Q Hay, Horacio Gaitán. Nos visitaron un nutrido grupo de Embajadoras y Representantes Consagradas y Postulantes. Jurado:

Patricia Arduin, fiesta provincial de los abuelos de Bauer y Sigel, Celeste Corad, Embajadora itinerante de nuestra fiesta, David Rodríguez, organizador de eventos y coordinador de reinas, Brisa Furlotti, reina provincial de Colonia Aldao y Claudia Ruiz, diseñadora de Villa Trinidad.



Nueva embajadora

Agustina Bartizzagni, de Sarmiento; Primera Representante: Florencia Ríos de Emilia y Segunda

Representante: Itziar Oviedo de Moisés Ville.