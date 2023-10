Reunión de urgencia del Comando Unificado tras ola de robos y el crimen con sello sicario

Tras el crimen de Néstor Ariel Molina en el marco de un ataque de dos sicarios, ocurrido el jueves en una vivienda de barrio Villa Dominga, y el aumento de la inseguridad que se advierte en Rafaela en las últimas semanas, el Comando Unificado realizó ayer una reunión de emergencia que contó con la presencia del propio intendente, Luis Castellano, y del ministro de Seguridad de la Provincia, Claudio Brilloni.

Precisamente, a partir de reclamos de vecinos afectados por robos en distintos sectores de la ciudad, este Diario había advertido sobre la falta de presencia en esta ciudad del titular de la cartera de seguridad de la Provincia. Esta vez participó de este encuentro que se realizó en la sede de la Jefatura de Policía de Rafaela, y que contó también con la presencia del fiscal Regional, Carlos Vottero y del fiscal Federal, Federico Grimm.

En este escenario, durante la reunión se anunció que esta semana se entregarán vehículos a la Agencia de Investigación Criminal a la vez que se solicitó a las fuerzas federales con asiento en Rosario "apoyo y colaboración" durante los operativos preventivos que se efectúan en la ciudad.

“Hacía un tiempo que tenía comprometida mi visita a Rafaela y, habida cuenta de este hecho tan lamentable en el cual una persona falleció producto de disparos de armas de fuego, no quise quedar afuera de esta reunión para seguir estando a disposición de la ciudad, del intendente, y ver cómo podemos atender a estos hechos que la afectan”, indicó Brilloni.

El ministro también se refirió a otras cuestiones en materia de seguridad abordadas durante el encuentro diciendo que “hay otros hechos que a los vecinos también les preocupan. En ese sentido, lo importante es aunar esfuerzos para dosificar adecuadamente los recursos que tenemos todos y que son escasos si tenemos en cuenta la gran demanda que existe en cuanto a las actividades ilícitas que se registran. Tenemos que trabajar en equipo tanto los jueces, los fiscales, la gestión política, la policía y las fuerzas federales”.

Es importante mencionar que se sumaron a la mesa de trabajo autoridades de las fuerzas federales que se encuentran desarrollando labores en la ciudad de Rosario a quienes se les solicitó apoyo y colaboración, sobre todo, para los trabajos de seguridad ciudadana y de patrullaje preventivo con el objetivo de poder desplegar todas las actividades operativas que permitan transmitirle tranquilidad a los vecinos de Rafaela.

Los secretarios de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit y de Gobierno y Participación, Jorge Muriel también participaron de la reunión del Comando Unificado junto al jefe de la Unidad Regional V, Víctor Rivero, entre otros. Las autoridades abordaron y evaluaron los procedimientos llevados a cabo en distintos sectores de nuestra ciudad en los últimos días.

En este sentido, Postovit expresó que “a esta reunión ya la teníamos programada antes del lamentable suceso que ocurrió en el barrio Villa Dominga. El motivo fue seguir ajustando cuestiones y gestionando recursos logísticos que tanto demanda la ciudad de Rafaela” y agregó que “es una realidad que la ciudad va a contar con más móviles para la Agencia de Investigación Criminal a partir de la semana próxima”.

“Hay cosas que nos preocupan. La narco-criminalidad es una de ellas, más teniendo en cuenta lo que pasó el día jueves a la noche y también teniendo en cuenta los términos de delitos que los vecinos nos van repitiendo. Entonces, en el plano local, vamos a tomar acciones desde el Municipio”, manifestó el secretario quien aseguró que “la realidad que vivimos no es fácil, pero debemos actuar en consecuencia y no queda otra que seguir trabajando”.

Asimismo, el funcionario local ponderó y agradeció la participación de los fiscales: “Es importante destacar que a estas mesas de trabajo se sumaron -y ojalá puedan seguir participando- integrantes del plano judicial. Muy posiblemente avancemos y convoquemos para encuentros venideros a otros actores judiciales”, concluyó.

Cabe consignar que en la anterior reunión del Comando Unificado, se había manifestado la preocupación por el aumento de las balaceras en distintos barrios. A su vez, los vecinos de Loteo Plaza II plantearon sus quejas e incluso mencionaron una supuesta zona liberada para los delincuentes ante lo que consideran falta de presencia policial y de la GUR.