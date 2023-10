El Concejo aprobó la donación de una casa del IMV a la Municipalidad

En la sesión del jueves pasado, el Concejo Municipal de Rafaela aprobó la donación por parte del Instituto Municipal de la Vivienda a la Municipalidad de una casa situada en calle Geuna, que será utilizada por el momento para la instalación de un centro de Salud Animal y Zoonosis, implementando el Programa de Equilibrio Poblacional de perros y gatos (PEP).

Al tener uso de la palabra, Senn expresó: “Se planteó la necesidad de contar con un espacio para la implementación del “PEP”, que surge a raíz de un convenio que se firma con la Red de Políticas Públicas. Con el acompañamiento del resto de las organizaciones que trabajan la temática, se llegó a un acuerdo para que la vivienda ubicada en calle Geuna -que anteriormente era de uso habitacional-, se pueda destinar al área de Salud Animal y Zoonosis. Esta es una buena noticia para poder reducir en algún momento la sobrepoblación de perros y gatos ya que la castración es la solución de fondo”.

Fue aprobada también la minuta de comunicación propuesta por el bloque Juntos por el Cambio, que solicita la instalación de semáforos o en su defecto mayores controles de tránsito sobre avenida Santa Fe -especialmente entre calles Constitución y San Lorenzo- debido a la elevada tasa de siniestros viales.

Como miembro informante, el concejal Ceferino Mondino solicitó de manera urgente acciones al respecto ya que es muy complejo cruzar el bulevar y transitarlo sin que haya riesgos o accidentes de manera regular. "Por más que estamos en un proceso de transición, es importante no olvidarnos del tema porque los problemas siguen estando. La política vial no fue buena en la ciudad, siempre hemos solicitado una planificación que permita abordar los distintos puntos neurálgicos. Cada día que pasa hay personas lastimadas. No saquemos de la agenda pública este tema tan importante”, sostuvo con tono crítico.