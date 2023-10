Servicios municipales por el feriado del 24 de octubre

El próximo martes 24 de octubre se conmemora un nuevo aniversario de la formación de Rafaela, motivo por el cual algunos de los servicios que presta la Municipalidad sufrirán variaciones. En el caso del transporte público de pasajeros no tendrá servicio al igual que no se cobrará en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC).

Asimismo, se destaca que no pasará el servicio de recolección de residuos domiciliarios el día lunes por la noche, mientras que la recolección de patio funcionará de manera habitual, donde los vecinos y vecinas deberán disponer sus residuos el domingo por la noche.

El Eco Punto (frente al Cementerio) atenderá de manera normal en el horario de 8:00 a 19:00, mientras que el Complejo Ambiental (Relleno Sanitario - Camino Público Nº 20) permanecerá cerrado.

La Línea 147 de respuesta inmediata, “Rafaela Responde” atenderá solo con contestador automático el día martes.

Por otro lado, el cementerio va a estar abierto y con guardia mínima en caso de sepelios.