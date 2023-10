Jorge Macri intentará retener el gobierno porteño para JxC

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) podría definir este domingo al sucesor de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gobierno porteño y Jorge Macri, el candidato de Juntos por el Cambio, dispondría de todas las fichas para lograrlo y evitar un balotaje.

Lo logrará si mantiene el 55% de los votos que a nivel alianza acumuló Juntos por el Cambio en las PASO, sumando también lo cosechado con la candidatura de Martín Lousteau, a quien derrotó por escasa diferencia en las PASO.

Para cumplir este objetivo, necesita lograr al menos el 50% de los votos totales, aunque si no le alcanza, quedará de todos modos en inmejorables condiciones de consagrarse jefe de Gobierno en la segunda vuelta programada para el 22 de noviembre, en tanto y en cuanto consiga una apreciable distancia sobre su perseguidor más inmediato.

Acompañado en la fórmula por Clara Muzzio, la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad, el oficialista cargará sobre sus hombros con la responsabilidad de prolongar el dominio que el PRO ha ejercido desde su llegada al poder en 2007, de la mano de su primo Mauricio Macri.

Aunque no depende sólo de sí mismo, Leandro Santoro, el candidato de Unión por la Patria, quien quedó segundo en las PASO con el 22,1%, tiene el objetivo de meterse en el balotaje para enfrentar a Juntos por el Cambio.

El radical kirchnerista, quien por primera vez toma la responsabilidad de ser el candidato a jefe de Gobierno de Unión por la Patria (nueva denominación de los antiguos Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana y Frente de Todos), lleva como acompañante en la fórmula a la arquitecta Bárbara Rossen, que es funcionaria de la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, Ramiro Marra, el candidato de La Libertad Avanza, quiere desplazar al kirchnerismo al tercer lugar y también sueña con meterse en el balotaje contra Jorge Macri.

El actual legislador porteño, cercano a Javier Milei y que en las PASO cosechó el 12,9% de los votos, lleva como candidato a vice a Eduardo Martino, el ex comisario de la Policía Federal.

Sin chances, pero con el objetivo de mejorar la elección de las PASO (3,6%), competirá en los comicios porteños la fórmula del Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT), con Vanina Biasi y Jessica Gentile.



¿QUÉ SE ELIGE?

Además de los cargos nacionales (fórmula presidencial, parlamentarios del Mercosur y diputados nacionales), los porteños votarán por otras tres categorías de cargos: jefe de Gobierno y vicejefe; legisladores de CABA y miembros de las juntas comunales porteñas.

En el caso de la Legislatura, se renueva la mitad del cuerpo y se eligen 30 nuevos legisladores.

La Ciudad tiene poco más del 7% del padrón nacional y renovará 12 bancas de diputados nacionales.

A diferencia de lo ocurrido en las PASO cuando se votó con la Boleta Única Electrónica y se registraron importantes demoras en los centros de votación, este domingo los electores sufragarán con el sistema de boleta única de papel para los cargos vinculados al distrito porteño.

En cambio, para los cargos nacionales se votará con la clásica boleta partidaria.