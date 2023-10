Ansiedad en el trabajo: ¿cómo gestionar el estrés laboral?

El mayor ritmo de trabajo, los constantes cambios del mercado, las preocupaciones financieras, la inseguridad laboral, la incertidumbre y altos niveles de estrés hacen que cada vez más personas padezcan esta patología: Ansiedad laboral, también conocida como “Burnout” nombrada así por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que la define como una distancia mental incrementada del trabajo, sentimientos de disminución de energía y negativismo; se ha convertido en una preocupación creciente en el mundo laboral que ha venido aumentando desde la pandemia Covid-19.

Tanto es así, que, si el síndrome del trabajador quemado o “Burnout” afectaba a 1 de cada 10 profesionales en 2019, según la OMS y en 2021, este porcentaje se cuadruplicó, de acuerdo con el informe “Redefiniendo la nueva era del trabajo” de Adecco, siendo incluso considerada una enfermedad laboral. Esto plantea una incógnita para los líderes empresariales que deben lidiar con este concepto: ¿cómo gestionar el estrés laboral de sus colaboradores?

“En Argentina, a pesar de contar con el mayor índice de psicólogos per cápita, la salud mental ha sido subestimada y naturalizada, incluso en tiempos de crisis. Sin embargo, la pandemia dejó al descubierto la vulnerabilidad de aquellos que trabajan, generando angustia y confusión en un contexto adverso. Los jóvenes hoy anhelan regresar a la rutina laboral, no solo por la necesidad de horarios y estructura, sino también por el deseo de socializar y construir una red de apoyo en tiempos difíciles. El rol del líder se torna crucial en este escenario, ya que debe comprender y servir al universo de cada colaborador, fomentando un liderazgo orientado al servicio y la empatía, donde se prioriza el cuidado del otro como persona. Los líderes efectivos son aquellos que saben que la estabilidad emocional de sus equipos es esencial para un sistema equilibrado”, señaló Beatriz Arias, Directora de CoEducation Consulting, empresa que capacita ejecutivos para la gestión de sus talentos.

Bajo este contexto, la especialista menciona 4 pilares de este estilo de liderazgo centrado en el servicio que se deben tener en cuenta para manejar la ansiedad laboral:

-Autoconocimiento: saber lo que se quiere para buscarlo enérgicamente, dónde el conocimiento de las debilidades y fortalezas se convierte en motivación

-Amor por el prójimo: el amor transforma la óptica del líder entendiendo que sus colaboradores son, ante todo, personas con proyectos expectativas, sueños, frustraciones y miedos entendiendo que las personas dan lo mejor de sí cuando el líder ofrece apoyo y afecto

-Creatividad: para resolver problemas en escenarios distintos a los habituales y explorando tácticas y estrategias que transciendan la mentalidad contemporánea.

-Valentía: para tomar decisiones difíciles o fuera de la norma. pensando en el bien común a pesar de uno mismo.

Las causas de la ansiedad laboral son diversas y complejas. La combinación de elementos que causan estrés, como la pandemia, la incertidumbre económica y otros factores, impacta en casi todos los grupos de población, pero sobre todo en los jóvenes menores de 30 años. Los jóvenes, sobre todo, se enfrentan a la presión de tener éxito en un entorno laboral caótico e incierto, con poca autonomía y estabilidad. Además de ser a menudo quienes tienen empleos peor remunerados. Esto no solo afecta el bienestar personal y la salud mental de los colaboradores sino que también tiene consecuencias para las empresas, ya que reduce la productividad y aumenta la rotación de personal.

“Si bien el estrés laboral afecta a todos, los jóvenes especialmente quedaron muy lastimados luego de dos años de realizar trabajos remotos sin vínculos con sus pares. Por eso necesitan de esta guía que ofrece el liderazgo de servicio que en lugar de gestionar para obtener resultados, pone la atención en la felicidad profesional de los empleados. Un líder de servicio se aboca a servir, para que su equipo prospere y que el resultado sea un trabajo de excelente calidad”, finaliza la directora de CoEducation Consulting.



JÓVENES CAMBIANTES

El mundo laboral ha experimentado una transformación significativa en términos de duración en un empleo, especialmente al comparar a las generaciones anteriores, como los Baby Boomers y la Generación X, con la generación más joven, los centennials, también conocidos como Gen-Z.

Mientras que los Baby Boomers solían dedicar décadas a un mismo trabajo, los centennials están desafiando la norma, con una estimación de permanencia en un empleo de apenas 1 año. Promedio que resulta alarmante cuando los centennials suponen el 24% de la fuerza laboral según Fedesarrollo, y el 60% de los jóvenes de la Gen-Z tienen intención de dejar la empresa en la que trabajan en un máximo de 2 años según la encuesta realizada por Statista.

En Argentina, el cambio frecuente de trabajo es una realidad que afecta a la fuerza laboral. Un estudio de Grupo Gestión muestra que 9 de cada 10 jóvenes cambian de trabajo para mejorar sus condiciones laborales. Estas cifras se atribuyen a una variedad de factores tanto personales como globales que incluyen: la oferta y demanda de recursos, avances tecnológicos, economía local y global, cultura organizacional, la búsqueda de nuevos desafíos e incluso la necesidad de salir de la zona de confort. Todo esto plantea una pregunta para los líderes empresariales ¿cómo se puede manejar la alta rotación de las nuevas generaciones?

En este sentido, los líderes empresariales de hoy tienen la compleja tarea de identificar las razones que impulsan la rotación de talentos en su compañía, con el fin de implementar estrategias efectivas para su retención si es necesario. Prestar atención a las expectativas cambiantes de las nuevas generaciones, el deseo de equilibrio personal y profesional, la búsqueda constante de nuevos desafíos y crecimiento profesional, la identificación con valores y virtudes propias de la compañía, la preocupación por la salud mental y el bienestar integral, y la empatía y colaboración, son requisitos cada vez más valorados por la nuevas generaciones.