Las tres provincias que hoy elegirán a sus gobernadores

BUENOS AIRES, 22 (NA). - En la provincia de Buenos Aires no hay segunda vuelta, por lo que con toda seguridad hoy a partir de las 23:00 se sabrá quién será el gobernador por los próximos cuatro años.

El actual mandatario kirchnerista, Axel Kicillof (Unión por la Patria), quien reedita la fórmula con Verónica Magario de vice, corre como favorito, a la luz del resultado obtenido en las PASO del 13 de agosto, cuando obtuvo el 36,4% de los votos, superando a Juntos por el Cambio que entre sus dos precandidatos cosechó el 32,9%.

Por la principal alianza opositora el contendiente del gobernador será el macrista Néstor Grindetti, quien superó por un margen mínimo en la interna a Diego Santilli.

El intendente de Lanús en uso de licencia estará acompañado en la boleta por Miguel Fernández, el jefe comunal de Trenque Lauquen.

La otra desafiante de Kicillof es Carolina Píparo de La Libertad Avanza, quien en las PASO obtuvo el 23,7%, superando a Grindetti sólo si se tiene en cuenta el voto acumulado a nivel individual.

La candidata liberal tendrá como compañero de fórmula al abogado Francisco Oneto, quien es cuestionado por haber sido defensor de iraníes sospechados de haberse infiltrado en suelo argentino en un avión venezolano.

Sin chances, completa la grilla de candidatos a gobernador bonaerense Rubén "Pollo" Sobrero, del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, quien lleva como compañera de fórmula a la ex diputada nacional Nathalia González Seligra.



EN ENTRE RÍOS

Los candidatos a gobernador, Rogelio Frigerio (Juntos por Entre Ríos) y Adán Bahl (Más por Entre Ríos), disputarán voto a voto la gobernación de la provincia, en las elecciones que hoy definirán al sucesor del peronista Gustavo Bordet.

En las PASO del 13 de agosto, la sumatoria de los dos precandidatos de Juntos por Entre Ríos (nombre local de Juntos por el Cambio), Frigerio y Pedro Jorge Galimberti, se impuso por 7 puntos de diferencia al postulante que promueve Bordet, el intendente paranaense Bahl, de Más por Entre Ríos (nombre local de Unión por la Patria), que no tuvo competencia interna.

En el padrón electoral entrerriano hay 1.143.459 ciudadanos habilitados para votar. Los distritos más importantes son Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, que concentran más del 50% del padrón provincial.

Entre Ríos fue una de las tres provincias en las que JxC obtuvo el primer lugar en las presidenciales, junto a la Ciudad de Buenos Aires y Corrientes.

Ahora, el ex ministro del Interior de Mauricio Macri busca retener los 57.000 votos que sacó Galimberti para repetir el triunfo de las PASO y "robarle" así otra provincia al peronismo, que gobierna aquí desde 2003, como ya sucedió este año en otras, como San Juan, San Luis, Santa Fe y Chaco.

También competirá por la gobernación el postulante del espacio de Javier Milei, el productor agropecuario Sebastián Etchevehere, quien en las PASO quedó en el tercer lugar.



EN CATAMARCA

Catamarca es otra de las provincias que tendrá este domingo sus elecciones provinciales para definir quién será el gobernador para los próximos cuatro años.

Los postulantes a gobernador de Catamarca son el actual mandatario, Raúl Jalil, por Unión por la Patria; Flavio Fama, por Juntos por el Cambio; y José Jalil Colome, por La Libertad Avanza.

La elección se resuelve con mayoría simple, es decir, sin segunda vuelta. En las primarias del 13 de agosto, el candidato oficialista obtuvo el 55% de los votos; Fama ganó la interna de JxC con el 15% de los votos ante Rubén Manzi, que logró el 12% de los sufragios; mientras que Jalil Colome consiguió el 15,7%.