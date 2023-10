Primera victoria de Zarco

El francés Johann Zarco (Ducati) logró este sábado su primera victoria en el MotoGP, al imponerse en el Gran Premio de Australia con una embestida agónica contra su compañero de escudería, el español Jorge Martín, quien acabó quinto y se alejó del líder de la clasificación general, el italiano Francesco Bagnaia (Ducati). La carrera en el circuito de Phillip Island tuvo un desenlace increíble, propiciado por una mala estrategia del español, quien pasó del primer al quinto puesto en el última vuelta por una mala estrategia en la elección de sus neumáticos.

El madrileño vio cómo se degradaban las ruedas de su moto y no pudo contener el ataque del pelotón que lo perseguía. Así, en el giro final, fue superado por Zarco, Bagnaia y el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), quienes ocuparon el podio.También lo pasó el sudafricano Brad Binder (KTM), quien finalizó en la cuarta posición.

"Cruzar primero después de tantas carreras, realmente es una gran emoción. No quiero llorar en este momento. Muchas veces tuve la posibilidad de ganar una carrera, pero otros pilotos me terminaban derrotando, por lo que comencé a pensar que este momento nunca llegaría", reconoció el francés.

Zarco, de 33 años, ingresó al MotoGP en 2017 y lleva disputadas 120 pruebas con un balance de un triunfo, 20 podios y ocho pole positions. Bagnaia es ahora líder del Mundial de Pilotos con 366 puntos, 27 puntos más que Martín (339), y su compatriota Marco Bezzecchi, sexto en Australia, se ubica tercero con 293 puntos.