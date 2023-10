CRAR logró un valioso triunfo en Paraná

El Círculo Rafaelino de Rugby consiguió este sábado un triunfo fundamental en Paraná frente a Tilcara por 27 a 12 en uno de los partidos de la penúltima fecha de la Reclasificación A del Torneo Regional del Litoral. El verde apoyó tres tries (de tal modo sumó 4 puntos) a través de Ricardo Brown, Pedro Ambort y Manuel Mandrille, además de dos penales y dos conversiones de Santiago Kerstens, y una conversión de Pablo Villar.

Con este resultado y la victoria de Rowing de Paraná sobre Jockey de Venado Tuerto por 31 a 9, el elenco rafaelino se encuentra segundo de cara a la última jornada, donde PRC queda libre, con los mismos puntos que el elenco del sur provincial. Pero un dato no menor es que si CRAR y Jockey terminan igualados en el primer lugar, asciende el conjunto de Venado Tuerto porque ganó en Rafaela en esta Reclasificación.

La formación titular fue con: Gabriel Morales, Pedro Ambort y Ticiano Hang; Gonzalo Clemenz y Facundo Aimo; Juan Cruz Karlen, Manuel Mandrille y Mariano Ferrero; Esteban Appo y Santiago Kerstens; Ricardo Brown, José Francone, Tomás Ferrero, Mateo Ferrero; Jerónimo Ribero.

Los cambios fueron Juan Ghizzoni por Ambort; Pablo Villar por Kerstens; Mateo Villar por Francone; Jonatan Viotti por Hang; Franco Davicino por Clemenz; Juan P. Imvinkelried por Aimo.

Cabe acotar que el Verde llegó en otras tres oportunidades al try (que le hubiera permitido lograr el bonus para depender de si mismo en la jornada decisiva), pero el árbitro Lucas Palacios consideró que no fueron válidos.

En las otras categorías se impuso el equipo entrerriano, en reserva por 31 a 15 y en pre-reserva por 55 a 38.



POSICIONES Y PRÓXIMA FECHA

Las principales posiciones quedaron así: Rowing 20 puntos; Jockey de Venado Tuerto y CRAR 19.

En la última fecha, el sábado 28 de octubre, jugarán: CRAR vs. Los Caranchos; Jockey de Venado Tuerto vs. La Salle y Alma Juniors vs. Tilcara. Libre: Rowing.

Pasando en limpio, para que CRAR pueda ascender deberá ganar y que no lo haga el equipo venadense. Si ganan los dos, que el Verde lo haga con bonus y no Jockey; o bien si empata CRAR, que pierda Jockey.

Recordemos que el elenco rafaelino vio renovadas sus aspiraciones durante la semana, debido al fallo del Comité del Regional del Litoral que sancionó a Rowing por mala inclusión de un jugador en el partido ante CRAR, ya que tenía tres amonestaciones, y le otorgó los puntos al elenco Verde.