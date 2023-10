Se elegirá al candidato de la oposición en Venezuela

CARACAS, Venezuela, 22 (Reuters). - Los venezolanos elegirán este domingo un candidato unitario para representar a la oposición del país en las elecciones presidenciales de 2024, cuando está previsto que el presidente Nicolás Maduro busque una nueva reelección.

Las primarias son las primeras celebradas por la oposición venezolana en más de una década.

La favorita es María Corina Machado, quien está inhabilitada para ocupar cargos públicos -una medida criticada tanto por la oposición como por los Estados Unidos- y no está claro qué sucederá si gana las primarias.

Otros dos aspirantes, el excandidato presidencial Henrique Capriles y el exlegislador Freddy Superlano, ya retiraron sus candidaturas debido a inhabilitaciones similares.

A continuación, un perfil de los tres principales candidatos opositores:



María Corina Machado: la ingeniera industrial de 56 años y candidata por el partido Vente Venezuela, lideró las encuestas de votación en la primaria por decenas de puntos a pesar de su inhabilitación.

Machado, madre de tres hijos, adelantó que si gana la elección presidencial privatizará la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), aunque la Constitución garantiza al Estado la totalidad de las acciones como parte de un plan masivo de privatizaciones de empresas. estatales.

También propone privatizar la siderúrgica Sidor, reestructurar la deuda pública y buscar financiamiento en el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, a la vez de mantener el gasto social y reducir el tamaño de la administración pública.

"Hay que lograr de inmediato que el crecimiento económico se traduzca en empleo productivo, bien remunerado, en aumento de la clase media y una sensación de bienestar y esperanza", comentó Machado, en una reciente presentación a los medios.



Carlos Prosperi: el abogado de 45 años, milita en el partido social demócrata Acción Democrática (AD), de cuyas filas salieron varios presidentes venezolanos en las últimas décadas.

Un político nacido en Caracas, pero con lazos familiares con el estado oriental de Guárico, planteó que no ser conocido a nivel nacional podría ayudar a tener menos rechazo entre una población escéptica.

El exdiputado propone rescatar PDVSA y las industrias del hierro y acero, así como la recuperación del sistema eléctrico para impulsar el crecimiento.

También se planteó acuerdos con multilaterales y apuntalar programas sociales, sin más detalles.

Al igual que sus contrincantes, indicó que hay que limpiar las instituciones de la corrupción.



Delsa Solórzano: activista y defensora de derechos humanos, es una abogada que asumió personalmente la defensa de detenidos considerados como "presos políticos".

Esta candidata se define como de "centroderecha". Anteriormente también fue diputada, representó a centenares de víctimas ante la Corte Penal Internacional y ante las diversas relatorías de DDHH de la Organización de Naciones Unidas.

Explicó que su programa de gobierno contempla planes de emergencia para aspectos como la seguridad social, economía y justicia, para lograr un país de oportunidades para todos.

Solórzano propuso ampliar el papel de la inversión privada en el sector petrolero ofreciendo condiciones que resulten atractivas y redimensionar PDVSA, quitándole funciones que no tengan que ver con el petróleo, como la distribución de alimentos y construcción de viviendas, entre otras.