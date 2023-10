Sportivo Norte es el nuevo campeón del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. Lo que parecía que se iba a definir de manera anticipada, ante la gran campaña que realizó el Negro, todo se definió en el último capítulo, con un Ben Hur que no aflojó en su pelea hasta el último minuto.

“Sinceramente no fue un equipo que se haya armado para esto pero hubiese sido una tristeza si se nos escapaba la posibilidad de salir campeón con semejante trabajo que hicieron los chicos”, se sinceró Marcelo Varela, el entrenador de Sportivo Norte, que luego agregó en declaraciones a DyP Streaming: “Adentro de la cancha hemos perdido dos partidos en todo el año”.

Y en eso de la definición hasta lo último, y de la pelea que le generó la BH, el DT del elenco campeón reconoció: “Nosotros pudimos darle pelea y sacar resultados, le peleamos de igual a igual a Ben Hur, un equipo top, con jugadores de otro nivel para la liga y el quiebre fue con Atlético, ahí se veía si nos caíamos o seguíamos y el equipo se mantuvo arriba hasta la última fecha. Es muy difícil pelearle a un plantel muy largo como Ben Hur, que tienen muchos jugadores”.

Así y todo, el elenco de barrio Barranquitas tuvo méritos suficientes para dar la vuelta, “los chicos se merecían este premio por todo lo que hicieron durante todo el año”, señaló Varela.

“Los últimos partidos quizás no fuimos tan vistosos, después del encuentro con Ramona se hizo todo muy largo, interminable, el peso se vino todo encima y teníamos que tratar de terminarlo”, analizó.

Y por último, Marcelo Varela declaró: “El mérito es todo de los jugadores, nosotros tratamos de dirigir, de ser la cabeza visible de un grupo lindo, desde que estoy en Sportivo siempre estuvimos en la conversación, se ganó, se perdió, todo tiene que ver con el grupo, de agachar la cabeza y tratar de seguir por el camino que uno les trata de indicar”.



AHORA, EL REGIONAL AMATEUR

Sportivo Norte disputará el próximo torneo Federal Regional Amateur. Estará en la zona 8 de la Región Litoral Sur, junto a Peñarol (rival del debut en Barranquitas, el próximo fin de semana), El Quillá y Universidad, ambos de Santa Fe.

En relación a lo que se viene, Marcelo Varela señaló: “Sportivo no iba a jugar el Federal, económicamente no estaba bien el club pero le pedí al presidente jugarlo para que no se vayan estos chicos, hicieron un gran torneo y si no lo jugábamos me iban a llevar a todos los chicos y después es muy difícil que vuelvan. Hemos armado esto y no lo quería perder para tenerlos el año que viene, sumando algunos más y ser un poquito más competitivos”.