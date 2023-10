Sportivo Norte campeón: los números del Negro tras su consagración liguista

Finalizó el torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, Sportivo Norte se consagró campeón luego de igualar 2-2 con Deportivo Josefina, en lo que significó la obtención de un nuevo título para el club de barrio Barranquitas y Villa Dominga.

El Negro fue el equipo que cosechó la mayor cantidad de puntos, 41 sobre 51 posibles. Fue el más goleador, con 35 tantos y uno de los que menos tantos recibió con 18 (Ben Hur y Peñarol 12).

El conjunto de Marcelo Varela ganó 13 encuentros, empató 2 y perdió sólo 2 (vs Atlético y la BH). En Barranquitas tuvo una racha de siete triunfos seguidos y en el sprint final llegó el ‘peso’ de la definición, con el empate ante Ramona 1-1 y la caída 1-4 vs Ben Hur. Ganó el clásico, 3-1 ante Argentino Quilmes.

De visitante también fue muy bueno con la caída ante Atlético de Rafaela en cancha de Peñarol, en la fecha 10. Ganó seis y empató el jueves en Josefina. Y supo remontar un partido muy ‘chivo’ ante 9 de Julio, donde se terminó imponiendo 3-2 en un final para el infarto. Ganó en barrio Los Nogales y Villa Rosas; también en Sunchales ante Unión.

En base a una regularidad se transformó en un justo y merecido campeón.



COMIENZO RÉCORD. Con nueve triunfos al hilo el Negro superó la marca histórica que tenía el Deportivo Libertad de Sunchales desde 1935, según datos estadísticos que contiene el libro de los 100 años de la Liga Rafaelina de Fútbol. En la décima fecha Sportivo Norte cayó con Atlético y cortó así su gran racha.



Todos los resultados de Sportivo Norte en el Clausura de Primera A:



De local: 1-0 a Humberto; 3-1 a Quilmes; 3-0 a Vila; 1-0 a Libertad; 3-0 a Florida; 3-0 a Tacural; 1-0 a Brown; 1-1 con Ramona; 1-4 vs Ben Hur.



De Visitante: 3-2 a Deportivo Aldao; 1-0 a Peñarol; 3-2 a Atlético María Juana; 3-2 a 9 de Julio; 2-3 vs Atlético de Rafaela; 3-2 a Ferro; 1-0 a Unión y 2-2 Josefina.



LO QUE SE VIENE, EN LIGA

Terminado el oficial de Primera A (Apertura y Clausura), resta la definición del campeón Absoluto. Dicha definición la disputarán Ben Hur y Sportivo Norte, los ganadores del Apertura y Clausura, respectivamente.

El encuentro de ida se disputará el martes 24 de octubre en barrio Barranquitas, aún con horario por confirmar. La revancha y partido consagratorio será en el estadio Néstor Zenklusen, el miércoles 8 de noviembre.

El ganador Absoluto, luego, deberá jugar una final por la Supercopa de la Liga Rafaelina de Fútbol ante Peñarol, que fue el ganador de la Copa Departamento Castellanos. Dicho cotejo a partido único se disputará el miércoles 15 de noviembre, aún con estadio a confirmar.