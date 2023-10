Lautaro Martínez sigue encendido

El campeón del mundo Lautaro Martínez marcó ayer en la goleada del líder Inter de Milán ante Torino por 3 a 0, de visitante, en la continuidad de la novena fecha de la Serie A.

El ex-Racing anotó a los 22 minutos del segundo tiempo y domina la tabla de goleadores con 11 gritos, lejos de sus competidores como el atacante nigeriano Victor Osimhen (Napoli), que tiene seis tantos.

Sin dudas, el capitán de Inter se perfila a ser uno de los mejores futbolistas de la temporada de Italia y Europa, luego del subcampeonato pasado en la Champions League.

Completaron la goleada el francés Marcus Thuram (14m. ST) y el turco Hakan Calhanoglu (50m. ST).



TODA LA FECHA. Sábado: Hellas Verona 1 - Napoli 3, Torino 0 - Inter 3, Sassuolo 0 - Lazio 2. Domingo: 07.30hs Roma vs Monza, 10hs Bologna vs Frosinone, 10hs Salernitana vs Cagliari, 13hs Atalanta vs Genoa, 15.45hs Milan vs Juventus. Lunes: 13.30hs Udinese vs Lecce, 15.45hs Fiorentina vs Empoli.