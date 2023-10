La “Crema” trabaja con la cabeza puesta en Defensores de Belgrano

Atlético de Rafaela sigue adelante con su preparación de cara al inicio del Reducido de la Primera Nacional, donde buscará el segundo ascenso a la Liga Profesional 2024.

La distancia al encuentro ante Defensores de Belgrano le a permitido al plantel de la ‘Crema’ trabajar con ‘cierta’ tranquilidad y es por ello que este domingo tendrán descanso y se reencontrarán mañana.

El juego ante el ‘Dragón’ se disputará el próximo lunes 30 de octubre en el estadio Monumental de barrio Alberdi, a las 21.30hs y con televisación por TyC Sports.

Ayer se cerró la semana en el predio Tito Bartomioli con algunos minutos de fútbol y en los cuales el entrenador Ezequiel Medrán siguió bien de cerca las acciones.

Vale recordar que para dicho cruce de octavos de final el DT Medrán no podrá contar con Nicolás Delgadillo, quien sufrió un desgarro en el juego ante Chacarita.



Así se jugarán los cruces del Reducido:



• San Martín (T) vs. Riestra | Viernes 27 de octubre | Hora: 21.10

• Chacarita vs. Temperley | Sábado 28 de octubre | Hora: 17.30

• Agropecuario vs. Ferro | Sábado 28 de octubre | Hora: 18

• Quilmes vs. Gimnasia (M) | Sábado 28 de octubre | Hora: 21.30

• Deportivo Maipú vs. San Martín (SJ) | Domingo 29 de octubre | Hora: 16

• Estudiantes (RC) vs. Mitre (SdE) | Domingo 29 de octubre | Hora: 19

• Atlético Rafaela vs. Defensores de Belgrano | Lunes 30 de octubre | Hora: 21.30.