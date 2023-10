Colón y el "homenaje" a Lalo Vega previo al juego con River

Este último jueves, Colón de Santa Fe recibió a River por la fecha 9 de la Copa de la Liga, jugaron un partidazo y terminó 2 a 2. En la previa se dio un hecho muy particular: los dirigentes del Sabalero hicieron un reconocimiento a Rodrigo Alliendro, campeón en el 2021, pero también a Lalo Vega, recordando un episodio muy particular.

Mayo de 1993. Colón, candidato a ascender a la Primera División, iguala 2-2 ante Atlético de Rafaela en el Monumental de barrio Alberdi. Es un partido intenso, cargado de emociones. Faltan poco minutos y una polémica jugada en el área de la Crema provoca la queja del plantel Sabalero.

El arquero local aprovecha el descuido y ejecuta un preciso pase de larga distancia para su delantero, que puede irse solo al gol. Pero Eduardo Vega, con un notable manejo de lo tiempos, sale al cruce y despeja el balón, para ahogar las ilusiones de los hinchas celestes. Vega no era un defensor, mucho menos un delantero. Vega era el médico de Colón.

30 años después, Lalo, recibió un cálido reconocimiento de la Comisión Directiva del Sabalero. El ex jugador, médico y presidente de Colón recibió un recordatorio (camiseta con el número 30) y fue aplaudido por los cuatro costados del Brigadier López.

"Son cosas que ocurren. Para mí fue anecdótico. Si uno analiza lo que pasó en el momento, me siento hasta con razón, pero puede ser desubicado decirlo. ¿Por qué? Porque pensé como jugador. Por eso, empecé a caminar antes, ya que era el único en el banco de suplentes", rememoró hace un tiempo el Dr. Vega, según indicó el medio de la capital provincial, soydeportes.com.ar