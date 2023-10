Cosecha Propia: con gran emoción se inauguró la Bienal de Rafaela

En la noche de este viernes se realizó el acto inaugural de la 10ª Bienal “Premio Ciudad de Rafaela”, Edición 2023, denominada “Cosecha Propia”, organizada por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela, a través del Museo Municipal de Arte “Dr. Urbano Poggi”, en un marco especial de celebración por la concreción de sus 10 ediciones y el festejo de los 142 años de Rafaela.

Contó con la participación del intendente, Luis Castellano y del secretario de Cultura, Claudio Stepffer, además de autoridades provinciales y locales, integrantes del jurado, artistas participantes y público general.

La ceremonia dio inicio con la proyección de un video que realizó un repaso con imágenes de cada una de las nueve ediciones anteriores. Este trabajo se suma además a una retrospectiva histórica de este concurso titulada 10 Bienales de Rafaela, que se encuentra montada en el corredor del Complejo Cultural del Viejo Mercado, con curaduría de Pablo Montini (Rosario), y realizada con el aporte de la Asociación de Amigos del Museo y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

Para celebrar la décima edición de este certamen, se pensó un formato especial, cuyo título “Cosecha Propia” nos habla de una exposición netamente local y presupone también una siembra a través de los años con las 10 Bienales realizadas.

Presente, el intendente municipal, Luis Castellano, brindó su pensamiento respecto del significado que tiene realizar una nueva Bienal. “Feliz de poder representar una tradición de 20 años trabajando cada dos años en la concreción de la Bienal y además en el marco de lo que es una fuerte política cultural que venimos llevando adelante. Una vez más queda demostrando el talento de los artistas rafaelinos”.



POLÍTICA CULTURAL

“El Festival de teatro, la Escuela de Música, el Profesorado de Artes, el Instituto del Profesorado, el Liceo Municipal, una cantidad de programas, una cantidad de hechos culturales, una cantidad de eventos que contienen todo lo que es la cultura rafaelina, todo eso forma parte de una política de estado cultural que es una de las claves de nuestra gestión. El reconocimiento de los visitantes a nosotros nos enorgullece y ojalá esa raíz, ese camino y esa proyección sigan adelante”, completó el primer mandatario local.

Pablo Montini, historiador y director del Museo Histórico Provincial Julio Marc, dijo: “Lo que sucede en Rafaela debe ser analizado como un objeto de estudio, un objeto de estudio referente a la gestión cultural, a las políticas culturales y a la gestión del museo. La verdad es que Rafaela se transforma en un caso digno de celebrar, hoy justamente estamos en un acto celebratorio ya que se cumplen 10 Bienales y además estamos celebrando que, y eso no ocurre en Argentina desde la llegada de la democracia, ninguna Bienal se sostuvo tanto tiempo y ninguna se adaptó a los cambios del campo artístico como ésta y ninguna tuvo un jurado de trascendencia como tuvo ésta”.

Por su parte, su curador, el artista y gestor rosarino Federico Cantini, añadió su testimonio destacando: “Agradecer a todo el personal del museo, a los chicos de montaje. Felicitar a los artistas y también celebrar que en esta edición fue el primer premio para una mujer y eso lo hace una colección más actual, es algo que tenía que pasar”.

Para finalizar el acto de inauguración el secretario de Cultura local, Claudio Stepffer, realizó su aporte señalando que “esta edición de la Bienal no es una más, es la décima. Sabíamos que debíamos darle un sesgo especial, un rasgo que la distinguiera particularmente. Y en ese sentido, la propuesta de abrir esta Bienal, que tiene relevancia nacional, exclusivamente para artistas de Rafaela, fue muy acertada y muy gratificante. El nombre elegido es significativo y entrañable también. Cosecha propia. La cosecha presupone una siembra, una siembra iniciada en talleres de arte rafaelinos con docentes de Rafaela. Nuestra ciudad es un semillero de artistas. El Liceo Municipal Miguel Flores, el Profesorado de Artes, el Instituto del Profesorado. Los profes y talleres de arte que hay en la ciudad son ese semillero. En el texto curatorial hay una pregunta. ¿Por qué hacer una bienal solo para artistas de Rafaela? Y la respuesta es, porque hay con qué. Esa contestación tan contundente, porque hay con qué, nos llena de orgullo. Es aquí donde advertimos el potencial de nuestra ciudad y el camino que recorrimos. No hay un visitante de otras procedencias que no se sorprendan por lo que hay en Rafaela y por lo que pasa en Rafaela en materia formativa y artística”.



ENTREGA DE PREMIOS

Durante el acto se realizó además la entrega de premios a las y los ganadoras/es de la presente edición:

Premio Adquisición “Ciudad de Rafaela” $600.000: Rossa, Sofía. PEINADITAS CON JABÓN BLANCO. Dibujo. 2023.

Premio Adquisición Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe $500.000: Desuque, Andrés. ERES FRESCA Y EN EL FONDO TE HACES TRIZAS CUANDO LLEGAS. POLÍPTICO DE CUATRO DIBUJOS. Dibujo a tinta aplicada con tiralíneas sobre papel. 2023.

Premio Adquisición Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura $400.000: Laorden, Florencia: UNA FOTO CON PÁJAROS. Óleo sobre tela. 2023.

Premio Institucional Fondo Nacional de las Artes $150.000: Pautasso, Ignacio. MOLDE. POLIPTICO (10 PIEZAS). Serigrafía a un color sobre placas de hormigón armado. 2023.

Premio Institucional Concejo Municipal de Rafaela $150.000: Bonfanti, Emiliano. UNA MELODÍA ANTES DE FLORECER. Acrílico sobre lienzo. 2023.

Premio Institucional Asociación Amigos del MMAUP $150.000: Operto, Sebastián. ESTRELLA ROTA. POLÍPTICO. Dibujo. 2023.

Premio Estímulo Senador Alcides Calvo $100.000: Ascúa, Ángeles. ÉPICA PIEL DE EMPEDRADO, LA NOUVELLE. Collage. 2023.

El Jurado estuvo integrado por Carla Marty representando al Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, Raúl Flores representando al Museo Municipal de Arte “Dr. Urbano Poggi” y Yasmín Uasuf representando al Centro de Artistas de Rafaela.

Cabe recordar que también habrá un Premio Voto del Público, que se definirá al cierre de la muestra en marzo de 2024.



LA MUESTRA

Está integrada por obras de 20 artistas de Rafaela: Dann Andereggen, Ángeles Ascúa, Inés Beninca, Ariel Bertola, Emiliano Bonfanti, Gabriela Culzoni, Andy Desuque, Sofía Desuque, Nadia Drubich, Clara Esborraz, Florencia Laorden, Virginia Molinari, Gustavo Mondino, Sebastián Operto, Ignacio Pautasso, Oscar Pautasso, Renzo Pignoni, Sofía Rossa, Juan Valenti, Ingrid Zeballos.

La convocatoria para la presente edición tuvo un total de 62 inscriptos exclusivamente de Rafaela, nacidos/as o formados/as y/o que residen en la ciudad. Nueve artistas de los veinte seleccionados/as, participan por primera vez de la Bienal de Rafaela. Muchos/as de ellos/as representan además, a la nueva generación de artistas rafaelinos y rafaelinas que en los últimos años se destacan individualmente en las distintas escenas artísticas del país pero que nunca dejaron de vincularse con su ciudad.

La misma se podrá recorrer en las salas I y II del MMAUP, de martes a viernes de 8 a 20 y los domingos de 17 a 20, hasta el 17 de marzo de 2024, con entrada libre y gratuita.

Esta edición contó con numerosos aportes en concepto de premios y la designación de reconocidos especialistas en calidad de jurados de parte de: Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura, Fondo Nacional de las Artes, Concejo Municipal de Rafaela, Asociación Amigos del Museo, Senador provincial Alcides Calvo y Centro de Artistas Plásticos “Prof. Ricardo Merlo”.