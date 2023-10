Bomba de lana volvió a florecer y el centro de Rafaela se tiñó de colores

Hace algo más de un mes, el colectivo rafaelino "Bomba de lana" había hecho florecer uno de los canteros de bulevar Santa Fe con sus maravillosas flores de crochet. Punto por punto, estas rosas tejidas simbolizaban no solo la belleza en sí mismas, sino la pasión y el arduo trabajo. Cada una en su palito, clavadas en la tierra, simulaban un gran jardín, como en los mejores días de la primavera.

La comunidad rafaelina no fue ajena a lo que les sucedió a estas rosas que embellecían con su color el corazón de la ciudad. Aquella vez, ese "jardín" duró tan solo algunas horas. Esta intervención desde un principio se propuso ser parte de un lugar público, pero no llegó a durar ni un día, ni un fin de semana completo en su lugar. Quizás por desconocimiento, las mismas personas que se habían acercado para apreciarlas, volvían a retirar algunas del espacio. Se llevaban un ramillete y bajaban de los autos para tomarlas.

El objetivo de esta propuesta era que todos los rafaelinos pudieran acercarse a ver y sacarse una foto frente a esta intervención artística. Sin embargo, solo los que contaron con suerte aquel día pudieron tomarse su foto.

Ayer este bello jardín volvió a florecer para todos. Con ese factor sorpresa de "Bomba de lana", muchos se toparon con la intervención florecida, pero esta vez de miles de colores. Estaban las rosas rojas originales, pero también rosadas, amarillas, blancas, violetas, celestes y tantas otras más. En esta variedad se encuentran las manos de una gran cantidad de gente, en su mayoría mujeres, que decidieron colaborar con la causa. Cabe recordar que Bomba de lana había ofrecido, a pedido de la comunidad, una guía paso a paso de cómo tejer estas rosas. Por supuesto, cada quien lo hizo con las lanas que tenía en su casa, aportando así más color aún a esta intervención.

Se reunieron alrededor de 2500 rosas, en diferentes locales de la ciudad que hicieron su aporte facilitando una caja para recibirlas. Este gesto habla mucho más de lo que se puede lograr, juntos, como ciudadanos comprometidos.

En esta oportunidad, el estallido de bomba de lana llegó a una gran cantidad de personas que se acercaron para sacarse una foto durante el sábado. Pese a que las nubes grises tapaban cualquier rayo de sol, las flores seguían ahí, iluminando el centro de la ciudad. Todavía está también el marco del Día de la Madre que puso a disposición el Paseo del Centro. De fondo, para quienes eligen sacarse fotos allí, asoman las rosas coloridas.

"Volver a florecer" dice un cartel tejido que anuncia este renacer. Volver a florecer es el lema actual de esta intervención que no sería lo que es hoy sin aquel percance. En su Instagram, Bomba de lana publicó una variedad de fotos de esta segunda vuelta. Con emoción, escribieron: "Una intervención colectiva transformada en entramado comunitario gracias a la participación espontánea y anónima de muchas manos. Gracias!!!". Los comentarios expresaban felicidad y compartían la gratitud de sus creadoras: "Qué alegría saber que en este cantero de rosas está el amor de muchas que brindaron su tiempo y su amor. ¡Entre todos se puede!", decía una mujer. "Hermosa movida, se puede siempre mejorar, aprender de los errores. Gracias por esta nueva oportunidad", escribía otra. Y no faltó el comentario del artista Alberto Menardi: "Felicitaciones, no podrán detener la primavera".

Luego de lo ocurrido, muchos también están pidiendo que esta vez no se lleven las flores. Ya con la información difundida, no debería suceder lo mismo. Esperemos que se comprenda que esta intervención está hecha para todos y que, pese a ser parte del espacio público, merece permanecer.