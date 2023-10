Lunes 30 a las 21.30 hs., la Crema recibirá a Defensores de Belgrano

Atlético de Rafaela cerrará este sábado su semana de preparación de cara al encuentro ‘más importante del año’. Sí, para seguir soñando con el regreso a Primera, el elenco albiceleste deberá sortear con éxito a su próximo oponente: Defensores de Belgrano.

El ‘Dragón’ será el rival de la ‘Crema’ en los octavos de final de la Primera Nacional, en busca del segundo ascenso a la Liga Profesional.

Dicho juego se disputará el lunes 30 de octubre a las 21.30hs, día y horario que se hicieron oficiales en la jornada de ayer.

Será a partido único y si al término del tiempo reglamentario persiste la igualdad avanzará de rueda el conjunto albiceleste al contar con ventaja deportiva.



LA FINAL, CON DÍA, HORA Y ÁRBITRO



Independiente Rivadavia y Almirante Brown pelean por la sede de la final de la Primera Nacional, que otorgará un boleto directo a Liga Profesional. Cuando todo parecía indicar que ayer se sabría la sede, aún no hubo confirmación oficial.

Pero sí hay avances: AFA confirmó que se jugará el domingo 29 de octubre a las 18hs y la terna arbitral para el encuentro final entre Independiente Rivadavia y Almirante Brown. Nicolás Ramírez será el árbitro principal del encuentro, en tanto que los líneas serán Maximiliano Del Yesso y Sebastián Raineri. El cuarto juez será Pablo Echavarría.

El Estadio Brigadier General Estanislao López, de Colón de Santa Fe, el Mario Alberto Kempes de Córdoba o el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero son las tres posibilidades que se analizan.



A continuación, todos los cruces del Reducido, los cuales ya fueron confirmados:



• Viernes 27, 21.30, en vivo por TV

• San Martín de Tucumán vs. Deportivo Riestra

• Sábado 28, 17.30, en vivo por TV

• Chacarita Juniors vs. Temperley

• Sábado 28, 18.00, en vivo por TV

• Agropecuario de Carlos Casares vs. Ferro

• Sábado 28, 21.30, en vivo por TV

• Quilmes vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza

• Domingo 29, 16.00

• Deportivo Maipú de Mendoza vs. San Martín de San Juan

• Domingo 29, 19.00

• Estudiantes de Río Cuarto vs. Mitre de Santiago del Estero

• Lunes 30, 21.30, en vivo por TV

• Atlético de Rafaela vs. Defensores de Belgrano