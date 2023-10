Ben Hur apeló el fallo del partido suspendido

El Tribunal de Penas de la Asociación Rafaelina de Básquetbol determinó el día jueves que se reprograme y dispute el partido inicial de la serie de play offs de cuartos de final entre Argentino Quilmes y Sportivo Ben Hur, que fuera suspendido el domingo 8 de octubre por los árbitros Brian Padilla y Ariel Aicardi, debido a la falta de seguridad en el estadio Elías David.

Pero en la víspera la BH confirmó que decidió apelar este fallo, con lo cual se abre otra instancia de esta serie que tiene detenida la marcha definitoria del certamen.

En sus considerandos, el TP determinó que el club Quilmes pudo demostrar que había contratado la seguridad y que la empresa a cargo de la misma fue la que no cumplió con el envío de la misma. En el fallo también se hace mención a que no había sistema de filmación para el encuentro, aunque ello no es considerado causal de suspensión, como sí lo establece el aspecto ligado a la seguridad.

Recordemos que esta serie está igualada 1 a 1 y quien salga airoso completará el cuadro de semifinalistas que ya tiene a Libertad, Atlético e Independiente.