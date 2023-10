Los pibes de BH en semifinales

Por los cuartos de final del Torneo Regional Juvenil AFA, Ben Hur recibió a Camioneros de Córdoba. La BH se impuso en dos de los tres juegos y avanzó a la siguiente instancia. En semifinales, enfrentará a Talleres de Córdoba.

Recordemos que el certamen aglutina equipos de las provincias de Santa Fe y Córdoba. En la Cancha Auxiliar Nº 3, el Lobo enfrentó al elenco de Córdoba sumando dos victorias y un empate (derrota en penales).

Resultados y goles benhurenses: Sub 13: Ben Hur 1 (6) vs Camioneros 1 (7). Gol: Alfonso Bessone.

Sub 15: Ben Hur 3 vs Camioneros 1. Goles: Tomás Laurino, Faustino Ojeda y Enzo Clement.

Sub 17: Ben Hur 1 vs Camioneros 0. Gol: David Quinteros.

El próximo miércoles se disputarán las semifinales, en que Ben Hur enfrentará a Talleres de Córdoba en condición de visitante. Mientras que Belgrano de Córdoba recibirá a Unión de Sunchales.