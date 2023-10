La tasa de desocupación en Rafaela tuvo un mínimo descenso y asciende al 6,7%

Este viernes se presentaron los resultados del mercado de trabajo rafaelino obtenidos a través del Relevamiento Socioeconómico 2023, llevados a cabo por el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL). La presentación se llevó a cabo en el Salón Verde del edificio municipal, estuvo encabezada por el director ejecutivo del Instituto, Diego Peiretti, junto a Lucía Rojo, asesora del mismo, y contó con la presencia de diversas instituciones de la ciudad. Es importante destacar que el informe se elaboró a partir del trabajo de campo realizado en 666 viviendas de Rafaela, entre el 5 de junio y el 7 de julio.

Los datos relevados muestran una tasa de actividad del 51,8% y una tasa de empleo del 48,3%, dando cuenta de una mejora con respecto a los indicadores del año 2022 (49,7% y 46,5% respectivamente). Esta tasa de actividad se posiciona como la más alta de los últimos 10 años, y muy por encima de la tasa nacional (47,6%) y provincial, tanto para el aglomerado Gran Santa Fe (46,6%) y Gran Rosario (50,2%). Al analizar la composición de la Población Económicamente Activa (PEA), se encontró que el 93,3% de las personas tienen trabajo, mientras que el 6,7% no lo tienen pero lo buscan activamente (tasa de desocupación). Entre quienes cuentan con trabajo, el 83,2% registraron ocupación plena, el 2,7% subocupación no demandante, y el 7,4% son personas con subocupación horaria que estarían dispuestas a trabajar más horas (subocupadas demandantes).

La tasa de desocupación del 6,7%, (cifra que continúa por debajo del promedio de los últimos 10 años: 7,7%) y la subocupación demandante del 7,4% en conjunto representan las personas que se encuentran en búsqueda de empleo: 14, 1%.



ANÁLISIS DE ALGUNOS

DE LOS RESULTADOS

Diego Peiretti valoró la importancia del Relevamiento Socioeconómico: “Se realiza todos los años desde el ICEDeL y en colaboración con la universidades. Es una decisión política del intendente Luis Castellano entender que construir información resulta estratégico para el desarrollo de una ciudad y para la toma de decisiones a partir de la evidencia”.

“El Relevamiento Socioeconómico ofrece información social y económica que está disponible para toda la comunidad. Se transforma en un insumo muy importante para la definición de políticas públicas, pero también es solicitada por estudiantes universitarios que realizan sus tesis, universidades que desarrollan investigaciones, empresarios a la hora de definir inversiones, etc. Son diversos los usos que se le pueden dar a la información construida”, declaró.

Sobre los resultados, dijo que “en un contexto nacional con dificultades económicas, donde más gente se ha volcado al mercado de trabajo, la tasa de desocupación en Rafaela sigue siendo prácticamente la misma que el año pasado. Es decir, no se han perdido puestos de trabajo en los últimos 12 meses y eso es una buena noticia”.

Siguiendo con la presentación de los resultados, Peiretti señaló que el dato de mayor interés que se busca conocer es el de la tasa de desempleo anual en la ciudad. “Buscamos saber sobre las personas que están desempleadas o que están sin empleo y lo buscan activamente. Y la tasa de desocupación en el 2023 ha dado del 6,7% de la población económicamente activa. El año pasado fue el del 6,5%, estamos hablando de un 0.2 puntos porcentuales mayor a la del año pasado. Entonces, si tomamos el error muestral de 2%, estamos hablando que prácticamente la misma tasa de desocupación, la del 2023, respecto a la del 2022”, explicó.

Por otro lado, habló de los desafíos para el futuro: “Generar políticas para los segmentos que presentan mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo, en este caso jóvenes y mujeres. Profundizar las políticas de género para propiciar mayor igualdad, y atender con políticas focalizadas el sector de la población que tiene mas de 45 años. Allí será importante reflexionar junto a empresarios, el sector de los trabajadores y el municipio estrategias para sostener el empleo y generar nuevas oportunidades”.



PRINCIPALES RESULTADOS

El mercado de trabajo de la ciudad de Rafaela registró una tasa de actividad del 51,8% y una tasa de empleo del 48, 3% para el año 2023. Dentro de las personas que cuentan con una ocupación, los sectores en los que se insertan laboralmente son: en un primer lugar histórico el sector servicios (51, 3%), el sector comercio (20,2%) pasó al segundo lugar relegando a la industria (19,3%) que se ubica en tercer lugar.

La tasa de desocupación registrada para el período fue de 6,7%, cifra que continúa por debajo del promedio de los últimos 10 años (7,7%). Levemente superior a la Nacional (6,2%), y Gran Rosario (5,3%), muy por debajo de Gran Santa Fe (8,1%).

El perfil del grupo de población desocupado es el siguiente: el 52,8% son de género femenino, 69,1% son jóvenes menores de 30 años, 29,4% no cuentan con estudios secundarios completos, 67,7% tuvieron una ocupación anterior, 17,6% son mayores de 45 años y el 27,9% buscan trabajo hace más de 1 año, fenómeno conocido como desempleo de larga duración.

En cuanto la presencia del género femenino en el desempleo, es notoria la caída de 10,6 puntos si se consideran las últimas tres mediciones (63,5% en 2021, 58,2 en 2022 y 52,9 en 2023), por lo que se observa un acortamiento de la brecha de género en el mercado laboral.

Si hacemos foco en el desempleo joven (que aumenta en cada edición, fue de 51,8% en 2019), las personas menores de 30 años tuvieron una tasa de desocupación del 17,3% (2,6 veces superior a la tasa de desempleo general), si se trataba de mujeres ascendía al 19,4% y en el caso de los varones descendía al 15,6%.

El 48,2% de la población es Económicamente Inactiva (PEI). Es el sector conformado por quienes no tienen empleo ni lo buscan activamente. Se compone por estudiantes (29,4%), jubilados o pensionados (31,2%), menores de 10 años (28,3%), personas que se ocupan de las tareas del hogar (8,3%), rentistas (0,6%) o están en otra situación (2,2%).