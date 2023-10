El seguro, una herramienta que nos respalda ante situaciones imprevistas

El sector del seguro de la Argentina celebra hoy su día: alrededor de 200 empresas, mutuales y cooperativas conforman el ecosistema de este negocio clave para cualquier economía, a la vez que cuenta con más de 30 mil trabajadores en todo el país. Este sábado, por tanto, se recuerda a esta actividad económica tan importante en el tráfico comercial, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo.

La Superintendencia de Seguros de la Nación, que se creó en 1937 como ente estatal autárquico dependiente, en aquel entonces, del Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio de Economía), estableció como “Día del Seguro” el 21 de octubre luego de firmar el Decreto 24.203 el 8 de septiembre de 1944. ¿El motivo? El 21 de octubre de 1811, en una nota dirigida por el Primer Triunvirato al Tribunal del Consulado, se oficializó la primera iniciativa gubernamental de crear un Banco de descuentos y una Compañía de Seguros Marítimos.

Para algunos historiadores, fue Bernardino Rivadavia –por entonces secretario del Primer Triunvirato– el gestor del proyecto. Pero para otros, fue Manuel Belgrano. De allí que, en el hall central de la Superintendencia de Seguros de la Nación, haya un cuadro de Belgrano, a quien se lo considera prócer y padre de la actividad aseguradora en nuestro país.

Otra fecha importante para destacar en la historia del seguro es el 7 de noviembre de 1796, día en el que se constituyó la primera Compañía Colonial de Seguros en Buenos Aires, La Confianza, cuyo secretario era el propio Belgrano. Por este aporte, el creador de la bandera es considerado "Precursor del Seguro en la Argentina".

Como antecedente, en 1784 las producciones que exportaba el Virreinato del Río de la Plata necesitaban contar con coberturas. Por eso se instala en Buenos Aires La Real Compañía de Seguros Terrestres y Marítimos de Madrid representada por Don Ventura Miguel Marcó del Pont, encargado de la “Factoría ó Casa de Seguros, por disposición y á nombramiento de la junta de gobierno de la Real Compañía de Seguros Terrestres y Marítimos de Madrid asegurará los géneros, frutos, y demás efectos, incluso la plata, y el oro, que se giren desde esta Capital á las Plazas comerciables así de Europa como de América, recibiendo los riesgos á cargo de la enunciada Real Compañía”.

Otro dato: En 1938, tras la creación de la Superintendencia, la cantidad de aseguradoras alcanzaba las 160 (82 anónimas, 36 cooperativas y mutualidades y 42 sucursales de sociedades extranjeras), mientras que el número de empleados de la Superintendencia llegaba a 44.

Una pregunta recurrente puede ser “¿para qué tener un seguro?”; pues bien, los seguros o planes de protección son relevantes si queremos hacer un manejo adecuado de las finanzas de las personas y las empresas ¿Por qué? Los seguros son importantes porque son herramientas que nos protegen de posibles imprevistos que, posteriormente, se traducirán en pérdida de bienes o ingresos.

Así, el valor que se paga por ellos, llamado prima del seguro, genera la tranquilidad de contar con un respaldo y, en este sentido, más que un gasto, los seguros son una inversión. Es así como eventos tales como incapacidades, pérdida del trabajo, desastres naturales, accidentes, robos, entre otros, se pueden asegurar para proteger a las empresas, las personas y sus familias de las consecuencias económicas.

¿Cómo adquirir un seguro? Se puede adquirir un seguro mediante un contrato con la empresa aseguradora, en el que las personas o empresas se comprometen a pagar una prima a cambio de la cual reciben una protección en situaciones determinadas con el fin de reducir o eliminar así el impacto financiero no deseado.

La póliza de un seguro es un contrato entre el asegurado y la compañía de seguros, que establece los derechos y responsabilidades de ambas partes, brindando seguridad y tranquilidad al cubrir posibles riesgos. En caso de ocurrir un evento asegurado y explícito, la persona o empresa asegurada puede presentar una reclamo para recibir la indemnización acordada en la póliza. Es una forma confiable de reducir el impacto financiero no deseado, que es la razón de ser de adquirir un seguro.

El seguro argentino tiene, también, grandes desafíos por delante. Uno de ellos es incrementar la conciencia aseguradora en la población. Es decir que cada ciudadano perciba, cuando contrate un seguro, que no incurre en un gasto sino en una inversión para proteger sus bienes ante cualquier eventualidad.