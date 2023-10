En una Comisaría hubo una pelea, y se registraron varios disparos

Una aparente pelea entre detenidos en la Comisaría 15ª, ubicada en la esquina de las calles Ameghino y Sarmiento de la ciudad de Rosario, derivó en intervención policial con varios disparos durante la mañana de ayer, justo cuando ingresaban los alumnos de la escuela de nivel inicial y primario La Argentina, que está justo enfrente de la referida unidad de orden público.

El conflicto se desató alrededor de la hora 8.



SUPERPOBLACIÓN

En la Comisaría, según resaltaron fuentes oficiales a El Ciudadano, se contabilizaban 48 personas privadas de la libertad, cuando la capacidad de la dependencia para alojar detenidos es de sólo 12, y los incidentes ocurrieron durante la habitual requisa matutina.

Tras los disturbios, se desplegó un fuerte operativo de seguridad en la zona, a cargo de la Guardia de Infantería, dependiente de la Unidad Regional II de Policía, con numerosos móviles.



PALABRAS DE

LA PORTERA

“Los chicos ni se enteraron. Los mandamos al patio de atrás para que estén resguardados. Nunca pasó algo así”, relató Laura, la portera de la escuela, a medios televisivos.

Minutos antes de escucharse los disparos habían ingresado alumnos de primaria, y en el momento lo hacían algunos del nivel inicial.



PREOCUPACIÓN

“Vine a ver cómo está mi hijo. Es una buena escuela, pero esto excede todo”, agregó un padre que tuvo que volverse al colegio poco después de llevar al pequeño a clases.



PRESENCIA

POLICIAL

“A las ocho y cuarto empezaron a llegar un montón de móviles policiales, y cuando me acerqué escuché dos disparos. En ese momento había varios padres con chicos, porque era la hora de ingreso del Jardín”, agregó la portera.



SE ACTIVÓ EL

PROTOCOLO

Como consecuencia del clima de inseguridad, que en Rosario incluye a varias escuelas como blanco de balaceras y amenazas, la dirección del colegio La Argentina dispuso activar el protocolo diseñado para casos como el de la víspera.

“Ante estas situaciones, se tocan tres timbres y los chicos se alojan en el patio de atrás por prevención”, explicó María Laura González, directora del establecimiento, y admitió, respecto de los alumnos, que “ellos están bien, están acostumbrados a los simulacros” ante potenciales hechos de violencia.



LO OCURRIDO

Al respecto, Claudio Brilloni, ministro de Seguridad de la Provincia, despejó rumores e insistió con la falta de personal policial, y la superpoblación carcelaria en las Comisarías.

Además, dijo "tenemos un promedio de 4 o 5 policías que custodian a estos 48 detenidos. Están todos bien. Hubo una pelea entre internos, no fue intento de fuga”.



LOS DISPAROS

Por otra parte, sobre los disparos que se escucharon, aclaró que “el personal (de la Comisaría) no pudo controlar la situación, e intervino Infantería con balas de goma”.



TRASLADOS

En relación a lo que vendrá, el funcionario señaló que "no haremos ningún traslado por el momento. Me comuniqué con el Servicio Penitenciario para que haya traslados, pero no hay lugar. Los internos que se pelearon continúan en el mismo lugar. Trataremos de calmarlos”, ante la imposibilidad de una solución.