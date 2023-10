20 Razones para no votar a Javier Milei

Por Horacio J. Garetto

Considero decisiva la primera que expondré:

1. El señor "Mi Ley" no fue nunca Intendente de ninguna ciudad. No fue nunca Gobernador de ninguna Provincia. No fue nunca presidente del Banco Central. No fue presidente de YPF. No fue ministro de nada. No fue casi diputado de nada ni senador de nada (su breve paso formal por Diputados casi no cuenta porque no fue nunca). Es decir que el señor Mi Ley no tiene experiencia ni conocimiento de gestión de nada. Eso es muy malo. No se puede pasar de una profesión privada a la Presidencia de la República sin fogueo previo. Sin entrenamiento. Sin training. Sin demostración de capacidad de trabajo. Estar o haber estado miles de horas en los sets de televisión diciendo siempre las mismas locuras no garantizan nada de nada. No son ningún mérito. Al contrario. Alguien buscó y planificó ese resultado.

2. Hay que recordar y tener bien presente que la profesión o trabajo de político con altas responsabilidades es bien bien difícil. Requiere preparación intelectual, entrenamiento y experiencia de gestión. Es insólito e irresponsable que Milei, sin ninguna experiencia, aspire a ser presidente. Y es insólito que la gente no evalúe esto. Por eso escribo esta nota. Para ayudar a pensar.

3. Gobernar un país de las características de Argentina es muy difícil. Era muy fácil cuando había vacas por todos lados y éramos dos o tres o cuatro millones de habitantes. Pero eso se terminó hace mucho. El modelo agroexportador no puede dar trabajo y vida digna a 47 millones de argentinos. Por lo tanto el Presidente que elijamos tiene que ser una persona con amplios conocimientos y experiencia política.

4. Veamos. Comparemos por ejemplo con dos políticos profesionales conocidos. Omar Perotti: fue un joven Ministro de Agricultura, fue Intendente de Rafaela dos veces, fue Diputado Nacional, Senador Nacional, fue Gobernador de la Provincia. Lee libros. Es una persona perfectamente preparada para las máximas responsabilidades. Sergio Massa: fue Intendente de Tigre. Jefe de la Anses. Jefe de Gabinete. Fundó un partido. Fue Diputado. Fue Presidente de la Cámara. Es Ministro de Economía. Tiene un ritmo de trabajo avasallante. Es una persona preparada. Otra cualidad que distingue a los dos nombrados del señor Mi Ley: la educación, la templanza, la serenidad, la exposición de argumentos. Mi Ley es puro grito, insulto, rabia, ira, es una locura. La inestabilidad emocional de Mi Ley debe ser considerada por los votantes.

5. Otra cosa que he observado: Milei no sabe nada de nada. No tiene cultura. No tiene preparación. Es absolutamente evidente por ejemplo el desconocimiento del Derecho Argentino. No tiene ni idea del Sistema Institucional Argentino. De las normas de la Diplomacia. Del Derecho Internacional Público. Cero tacto para el trato y como dirigirse a otros países. Tampoco tiene absolutamente ninguna idea de Geopolítica. ¿Sociología?: cero. ¿Problemas sociales?: cero. ¿La Geografía Argentina?: ni idea.

6. Una característica en la que los rafaelinos y los provincianos me parece que no han reparado: Milei es “muy porteño”. O sea: no tiene ni idea de los sistemas productivos provinciales. Esto es inaceptable y descalificatorio. Mi Ley es un hombre de la tradición liberal aborrecible de los Rivadavia, los Mitre y sus batallones de degolladores de gauchos instalando oligarquías repelentes adictas en todas las provincias, los Quintana (abogado del Banco de Londres), el sarmientismo eurocéntrico refutado por Alberdi en su libro ocultado “La Barbarie de Sarmiento” disponible en H. Garetto Editor, la gente de la “Década Infame”, etc etc.

7. Mi Ley no trae innovación de nada: sus ideas son todas basura que ya fueron experimentadas por Martínez de Hoz, que terminó en un desastre, las de Domingo Cavallo que terminó en una crisis de las más terribles que tuvo el país en su historia en el año 2001 y las ideas de Macri que dejó el país fundido, reventado de deudas, en default, sin crédito, sin reservas, veinticinco mil empresa quebradas, en la lona total. Imposible salir de eso en cuatro años. Menos que menos con todo lo que pasó en el medio.

8. Mi Ley no trae la libertad de nada. “La libertad avanza” es una mentira. Con Mi Ley “la libertad” retrocede. Con las ideas de Mi Ley pasaremos a una dictadura de los Monopolios, los Oligopolios, los Monopsonios y los formadores de Precios. Con Mi Ley lo que tendremos es una “Corporatocracia”. Es decir: una dictadura de las grandes corporaciones. Cuando no está el Estado que regule un poco los grandes tiburones se devoran TODO.

9. Milei la va de que sabe de Economía. Milei no sabe nada de economía. Milei lo único que conoce es la Teoría de la Escuela Austríaca de Economía. Pero esa es una teoría tarada. Y si no es tarada es una teoría para que se hagan más ricos los que ya tienen todo: el diez por ciento más rico del mundo y de cada país. Por lo tanto esa teoría es una basura. No sirve para los pueblos. El ejército de angustiados y desesperados que piensa votar a Mi Ley tiene que repensar su voto. Mi Ley no los va a salvar. Ese pensamiento es una locura. Mi Ley los va a reventar. Los va a matar a tarifazos. Su tarada “dolarización” va a generar “inflación en dólares”. La situación social va a ser explosiva. La gente va a salir a las calles a protestar. Los locos que rodean a Mi Ley van a querer reprimir. Va a haber muertos. Y, después de esos muertos, la Argentina va a ser un caos. Además esa teoría no es aplicable a un país de la Periferia del Sistema Capitalista. Mi Ley, burro, quiere aplicar la misma teoría a un país del Centro que a un país de la Periferia del Capitalismo. Eso no va.

10. Otra cuestión importantísima respecto de las ideas económicas de Milei y de sus maestritos de la Escuela Austríaca. Incurren en un error de método. Ellos aíslan los aspectos económicos de la vida social, los abstraen y empiezan a construir razonamientos, silogismos. Una especie de teoría económica “pura”. Pero eso no existe. La economía no debe ni puede ser estudiada en separado de la historia, de la sociología, de la política, de la psicología social, de la geopolítica, de las relaciones de poder, etc. En síntesis, que no saben nada. Que todo es un gran disparate.

11. Milei dijo ayer o anteayer que “el Papa es un imbécil” que defiende la idea aberrante de la “justicia social”. Acá Mi Ley, el fascista psicótico cruzó todos los límites. No se puede hablar así del Papa. Que tiene el cargo institucional más importante de la Iglesia Católica Mundial. Que es un hombre preparadísimo. Para llegar a ese lugar tenés que tener una preparación profundísima. Son años y años estudiando Teología, Filosofía, Historia, todo el abanico de las Ciencias Sociales. Lo que dijo Milei es una locura. Y calificar de aberrante la idea de la “justicia social” es otra locura. La “justicia social” es una idea fabulosa. Es una idea maravillosa. ¿Qué pretende Milei? ¿Qué los ricos se queden con todo? ¿Que no se redistribuya nada? En Estados Unidos, dónde estas ideas se han aplicado la MISERIA se ha multiplicado. La decadencia de las ciudades es pavorosa. Millones de encarcelados. De drogados. Docenas de locos agarrando una ametralladora y ta ta ta ta y muertos y muertos por todos lados. Todo anda mal en ese Imperio loco que fabrica guerras todo el tiempo. Estados Unidos es hoy la vergüenza del mundo. No el modelo del mundo.

12. Mi Ley, el facho psicópata, en su inmadurez emocional, parece no entender la diferencia entre como se puede hablar en un asado con amigotes que la RESPONSABILIDAD de un candidato a Presidente de una República. Acá somos cuarenta y siete millones con una situación difícil como para que venga un loco a complicarla.

13. “Que el que quiera ir armado vaya armado”. Esto es una locura. Va a conducir a más y más tiros por todos lados. Eso no es solución de nada.

14. Un día dijo que el gran y famoso libro “La Teoría General de la Ocupación, el Interés y el dinero” de John Maynard Keynes era un libro imbécil. Esto es una salvajada. Yo te aseguro lector que con 25 páginas de ese libro vas a aprender más que oyendo un millón de horas al reloco psicótico de Mi Ley.

15. Milei es una continuidad de la dictadura militar. Esto lo asegura su vicepresidenta. Que tiene aceitados vínculos con toda esa gente. Especialmente con toda la camándula de garcas del Colegio de Abogados de la Calle Montevideo dónde se juntan todos los Estudios Jurídicos especializados en representar a las multinacionales y los buitres que litigan contra el país. Y que son siempre los Ministros de las Dictaduras. Camándula que no tiene nada que ver, aclaro, con el Colegio Público de Abogados dónde se matriculan todos los abogados normales. Yo entre tantos miles de ellos. Tomo 26 Folio 625 de la CSJN.

16. Es repugnante que una persona que aspira a ser presidente de un país como Argentina habla de que es un “excremento” la moneda que emite el Banco Central de SU PAIS. Milei le debe respeto a la Moneda de su país. Porque es su responsabilidad defenderla si fuera presidente. Mi Ley no está en un asado privado con su ejército de locos donde se comentarán disparates en serie. Eso es una irresponsabilidad política legal muy grave.

17. Ya el presidente de la Corte avisó que la “dolarización” no es legal. No es constitucional.

18. Otra. Este es un lindo tema para el análisis de la persona de Milei. Milei le dijo a Patricia Bullrich que era “una terrorista porque “era una Montonera que ponía bombas en los Jardines de Infantes”. Bueno, analicemos. Esto es una estupidez. Porque Montoneros jamás puso bombas “en los jardines de infantes”. Yo leí las 1500 páginas magistrales de los tres tomos del historiador Alberto Lapolla “El Cielo por Asalto” con toda la historia completa de las organizaciones armadas y (que yo recuerde) no se cuenta allí ningún episodio de ninguna bomba en ningún jardín de infantes. De modo que, si lo dice de buena fe, pues entonces es un absoluto burro que no conoce absolutamente nada de la Historia Política Argentina. Y si lo dice de mala fe, sabiendo que no es cierto, pues entonces es muy inmoral. Porque es muy inmoral atribuirle delitos a una persona que no los cometió. Eso en el Código Penal califica como delito de calumnias. O sea que Milei es un gran inmoral, un gran mentiroso, o bien un gran ignorante de la Historia Política de su país. O un chanta.

19. Milei, en su gran locura, tiene delirios mesiánicos. Cree, en su locura e ignorancia, que tiene la capacidad de cambiar el destino de este país complicado en algo diferente nada más que porque va a estar el y entonces va a dolarizar y “quemar el Banco Central” y otros delirios y se van a solucionar los problema. No va a solucionar nada. Todo esto termina mal advirtió el Santo Padre Francisco Primero, el Papa argentino.

20. Los jóvenes, que pareciera según dicen son la columna vertebral del mileísmo, deberían escuchar y con respeto a los que ya vivimos mucho y las vimos todas. Este servidor tenía nueve años y ya leía diarios y en aquel inolvidable 1969 se produjo “el Cordobazo”. Y después en junio de 1975 el “Rodrigazo”. Y después hubo una Dictadura Terrible. Y después una Hiperinflación. Y otra. Y después el Desastre de la Convertibilidad. Y un montón de crisis más. La Historia es Maestra de la Vida (Benedetto Croce, filósofo italiano). Enseña. Los jóvenes que votan y/o se dejan convencer fácil por Milei pareciera que conocen muy poca historia. Tal vez ni siquiera vivieron la crisis del 2001. Que fue casi final. Por eso tienen que escucharnos o leernos y pensar. A nosotros la experiencia nos ha enseñado en no creer las promesas de mesías delirantes que prometen el paraíso.

No va a haber paraíso. No va a haber nada. Nada va a salir bien con este loco. Tengan cuidado. Piénsenlo bien.

Podría seguir pero por hoy la cortamos acá.