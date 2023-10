Bregman afirmó que pudo "mostrar que hay otra salida"

La candidata presidencial del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, Myriam Bregman, remarcó que en su espacio tienen "condiciones y valores" y señaló que en la campaña pudieron "mostrar que hay otra salida" a los problemas que enfrenta la Argentina.

"Todavía no caigo de que ya llega el día de las generales, para nosotros es un desafío particular, sabemos del poderío económico que tienen otras campañas, han tenido la valentía de decir que (el postulante de La Libertad Avanza, Javier) Milei era el salvador de la Argentina, pero de a poco se caen los mitos", sostuvo la diputada nacional.

En diálogo con Sin Relato, el programa que conduce Antonio Fernández Llorente en Splendid-AM 990, la referente del PTS destacó que el FIT-U tiene "condiciones y valores". "Mostramos que hay otra salida, otra mirada de ver el país ante los problemas que tenemos como, por ejemplo, el FMI", añadió.

A falta de tres días para las elecciones generales, Bregman acusó a Milei de "negar los femicidios y el cambio climático", así como también apuntó contra sus rivales de Unión por la Patria, Sergio Massa, y de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich: "Massa habla mucho, pero como Ministro demostró estar sometido al Fondo y Bullrich es la mano dura".

Finalmente, la legisladora consideró que el Congreso debe cambiar su modalidad "porque a veces hay un entretenimiento de llenar las horas de sesión con temas no urgentes para la gente". (NA)