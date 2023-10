Massa: "Mi gobierno va a ser distinto a este"

En el cierre de su campaña a menos de tres días de las elecciones, el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguró ayer que si es elegido en las urnas para conducir los destinos del país su gobierno será "distinto" al actual. En un acto junto a trabajadores en el Parque Industrial de Pilar, el ministro de Economía sostuvo que en la votación se definirá si los argentinos "aman su bandera o no" y arengó a sus seguidores al señalar que "el domingo cueste lo que cueste" hay que ganar en las urnas.

"Decidimos si elegimos un país que defienda su proyecto de desarrollo con convicción frente al Fondo Monetario Internacional o si vamos de rodillas al almacén con el manual del almacenero a rendirnos y a hacer lo que nos impongan. El domingo decidimos si amamos nuestra bandera o no", expresó el ministro de Economía en Pilar, en un acto junto a trabajadores.

"Lo quiero repetir porque tiene que ser la convicción con la que vayamos el domingo a la urna. Yo quiero pedirles que el domingo cada mujer, cada hombre de trabajo, cada jubilado que crea los valores que venimos planteando vaya a la urna a buscar nuestra bandera que es la mejor forma de honrar a nuestra patria", agregó Massa.

Durante su discurso, el candidato oficialista hizo hincapié en qué se pone en juego en las elecciones de este domingo, diferenciándose de sus adversarios Javier Milei (La Libertad Avanza) y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), y también expresó su enojo frente a los discursos que subestiman las capacidades del país.

"Me enoja mucho cuando escucho a quienes quieren gobernar la Argentina decir que somos un país de mierda. Somos un país maravilloso, que lo que necesita es ponerse de acuerdo", enfatizó. "El domingo a la hora de votar decidimos por un país donde el que trabaja tenga derecho a la indemnización y vacaciones pagas o donde el que trabaja sea simplemente un esclavo que tratan como mercadería", lanzó.

"Decidimos si tenemos un sistema de educación que mejore y abrace a nuestros pibes, pero que sea gratuito o si vamos al país donde solamente pueden educarse los que tienen plata", siguió.

En su defensa del rol del Estado, puso énfasis en la necesidad de reforzar la ayuda "a aquellos que están en la economía popular o en el trabajo informal porque el Estado los abandonó". "Tenemos que mejorar salarios y mejorar el poder de compra de la gente porque perdimos poder de compra sistemáticamente porque el Estado no tuvo lugar firme y presente en la puja distributiva", dijo con cierta autocrítica, al ser parte del Gobierno del Frente de Todos.

Por otra parte, Massa pidió ir hacia un cambio en el sistema tributario, con un criterio de progresividad. "Tenemos que animarnos a cambiar nuestro sistema de impuestos. Nos encontramos frente al absurdo de que un laburante pagaba impuestos porque hacía horas extras mientras un dueño de un campo que está en Estados Unidos no paga impuestos en la Argentina siendo ciudadano argentino", lamentó.

"Tenemos que animarnos a un sistema tributario más progresivo, más justo", sugirió, y además propuso combinar esta reforma impositiva con un blanqueo de las actividades económicas.

"Necesitamos una economía en blanco para todos y además, a medida que vamos blanqueando, ir disminuyendo el peso de los impuestos en la actividad económica, en la vida y en los precios de la gente", planteó.



BIOGRAFÍA PERSONAL

En la primera parte de su mensaje, Massa ensayó en voz alta una presentación de su biografía personal, poniendo acento en el hecho de haber llegado a dónde llegó por mérito propio y no por haber nacido en cuna de oro o en un hogar con privilegios.

"Yo no soy un hijo de una familia política. Soy hijo de una familia de inmigrantes. Mi viejo y mi vieja vinieron los dos de Italia de muy chiquitos escapando de la guerra. Y soy un hijo de la clase media argentina. De esa clase media que, entre los pymes y los laburantes, mueve todos los días este país", resaltó.

"Y no me pregunten por qué, pero a los 6 años, sentado en el banco del colegio con un vecino mío, compañero mío que todavía sigo viendo, la maestra nos preguntó qué queríamos hacer. Él contestó, bombero, y yo, presidente", indicó.

"¡Viva la patria! ¡El domingo cueste lo que cueste!", cerró el ex intendente de Tigre. (NA)