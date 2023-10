Macri cuestionó al candidato libertario

El ex mandatario nacional Mauricio Macri arremetió anoche contra el candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, tras acusarlo de liderar "una agrupación no madura y fácilmente infiltrable, que no puede garantizar ningún cambio".

En ese sentido, Macri agregó: "Yo no puedo dejar de recordar, porque lo vivimos juntos, lo que fue gobernar ese prólogo del cambio con sólo cuatro gobernadores y sólo el 30 por ciento de la Cámara de Diputados. Imagínense cómo alguien puede prometer un cambio con cero gobernador, con menos del 20 por ciento de los diputados. Ahí no hay ningún cambio posible".

Sobre Bullrich consideró: "Es la única opción porque ya lo hizo. Capaz de enfrentar esas mafias que se han apoderado de parte de nuestro país y se están robando futuro. Con ese coraje y ese tesón". "No es casualidad que en este momento de la historia ella esté disputando la presidencia porque esa determinación es la que Argentina necesita para emprender el camino del cambio, que lo va a emprender Patricia Bullrich", aseguró y cerró con el canto del "sí, se puede", con el que él mismo hiciera campaña.

El ex jefe de Estado participó del cierre de campaña de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, en Lomas de Zamora, donde le dio su respaldo de cara a las elecciones de este domingo. (NA)