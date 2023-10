En un partidazo, Colón y River igualaron 2 a 2 en el Cementerio de los Elefantes

BUENOS AIRES, 20 (NA). - River empató ayer por 2 a 2 con Colón de Santa Fe, que se quedó con diez jugadores en el cierre de la etapa inicial, en el estadio Brigadier Estanislao López por la novena fecha de la Zona A de la Copa de la Liga, por lo que no pudo arrebatarle el primer puesto de la tabla a Independiente.

El mediocampista Rubén Botta anotó los dos goles del "Sabalero", a los 8 y 26 minutos de la etapa inicial, el segundo de penal, mientras que Miguel Borja marcó el doblete del "millonario", a los 11 del primer tiempo y al minuto del segundo período.

Colón jugó todo el complemento con diez hombres por la expulsión de Stéfano Moreyra, a los 49 minutos del primer tiempo.

De esta manera, el equipo de Martín Demichelis es escolta de Independiente con 17 puntos, contra los 18 del "Rojo", al tiempo que Colón permanece en el tercer lugar con 14 unidades pero continúa en plena lucha por mantener la categoría.



OTROS ENCUENTROS. ZONA A: Gimnasia 3 - Argentinos 2, Rosario Central 1 - Vélez 1. HOY: 19hs Huracán vs Instituto, 19hs Talleres vs Arsenal. ZONA B: Godoy Cruz 1 - San Lorenzo 0, Sarmiento 1 - Racing 1. HOY: 16.45hs Tigre vs Newell's, 21.30hs Boca vs Unión.