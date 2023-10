Apelaron y quedó en libertad uno de los imputados en el crimen de Benítez

Cuando el reloj marcaba las 5.30 del 4 de junio último, el microcentro rafaelino fue el mudo testigo de un trágico homicidio con el uso de un arma blanca, más precisamente en la céntrica esquina de calles Sarmiento y Alvear, a la salida de un boliche existente en la zona.

En la ocasión perdió la vida por una puñalada en el corazón el joven Cristian Damián Benitez, de 27 años. Por el hecho fueron detenidos Brian I. de 28 años domiciliado en Rafaela, imputado por “homicidio en calidad de autor”; Brian R. de 23 años domiciliado en Bella Italia, por “encubrimiento agravado por el delito precedente en calidad de autor”; y Hugo I. de 25 años, domiciliado en Bella Italia –mismo apellido y pariente del primero- por “encubrimiento agravado por el delito precedente en concurso real con amenazas, en calidad de autor”.

El 8 de junio fue la audiencia de medidas cautelares en la cual el juez de la investigación penal preparatoria (IPP) Dr. Javier Bottero, decretó la prisión preventiva de Brian Michel R. por “encubrimiento agravado” en el marco del homicidio de Cristian Benítez; misma medida cautelar a Brian I. a quien se le atribuyó la autoría material del homicidio; en tanto que el tercer imputado, Hugo I. fue beneficiado con medidas alternativas a la prisión preventiva por haber sido quien colaboró con su declaración diciendo dónde estaba el arma homicida, luego encontrada por la Agencia de Investigación Criminal.



APELACIÓN

A partir de las 9.00 del miércoles último, en una nueva audiencia, la defensa técnica de Brian Michel R. –representada por el Dr. José María Silvela- apeló su prisión preventiva dispuesta en primera instancia por el juez Bottero, y en esta oportunidad el camarista Cristian Pablo Fiz revocó la resolución original, otorgándole la libertad y disponiendo medidas alternativas para ese imputado.

En el trámite de esta última audiencia, realizada en la sala 1 de la Oficina de Gestión Judicial de los tribunales de Rafaela, participaron además del ya mencionado magistrado de Alzada, por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) el fiscal de Homicidios, Martín Castellano; por la Querella, el Dr. Hernán Domenella; y por la Defensa técnica del imputado el Dr. José María Silvela.



PORMENORES DE

LA AUDIENCIA

En el transcurso de la audiencia, el defensor Silvela nunca discutió la materialidad del hecho que terminó con la vida de la víctima ni negó que su defendido estuvo presente en el lugar, pero prefirió echar luz al

encuadre jurídico de la imputación realizada en primera instancia por la fiscal Dra. Gabriela Lema.

De acuerdo a su postura sobre los hechos, su defendido nunca fue visto con el arma en la mano, ni conducir el auto, ni atacar a la víctima, por lo que se preguntó cuál es el motivo del encierro de su cliente. Sostuvo que

no tiene razón de ser el agravante, por lo que solicitó quede sin efecto.

Silvela sostuvo además que bajo ninguna circunstancia se puede hablar de entorpecimiento probatorio de su defendido porque la investigación está culminada; que no se puede hablar de peligro de fuga, que su defendido tiene arraigo, y destacó la ausencia de antecedentes penales de Brian Michel R, por lo que solicitó la inmediata libertad y medidas alternativas, tales como fijar domicilio donde vivía antes de ser detenido en Bella Italia,

designación de su progenitora como guardadora, presentarse ante la Subcomisaría 27ª de Bella Italia semanalmente, y la prohibición de contacto con testigos y víctimas.



RESOLUCIÓN

DEL JUEZ

Ante esta solicitud, el juez Cristian Fiz fundamentó que Brian R. se encuentra acusado por el delito de encubrimiento agravado por el delito precedente, lo cual no es un delito contra la vida. Tampoco se encuentra acusado de haber participado o de coautoría en el hecho en sí sino de haber realizado algo para encubrir.

Por tales motivos el camarista resolvió revocar la resolución impugnada y otorgar la libertad con las medidas alternativas ya mencionadas a Brian Michel R., por lo que sólo quedó detenido con medida cautelar el presunto autor material del homicidio, Brian I. de 28 años.