Acuerdan en el Concejo que una calle lleve el nombre de Chany Fontanetto

Luego de que la concejal Alejandra Sagardoy refiera unas palabras sobre al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama que se conmemoró ayer, se dio comienzo a una sesión muy especial. Es que a raíz del proyecto de ordenanza que acepta y agradece la donación por parte de Javier Fruttero en carácter de apoderado de "Loteo Plaza S.A. de siete fracciones de terreno situadas en la Concesiones 182 y 205 de esta ciudad, el cuerpo legislativo determinó -al tener potestad para hacerlo-, colocar a una de esas calles el nombre de la querida Chany Fontanetto, reconocida periodista y que en el último año de su vida ocupó el cargo de concejal por el partido oficialista.

En el recinto estuvieron presentes su hijo Lorenzo, sus hermanos Nelquis, Analía y Mariano, su tía paterna Mirta Fontanetto, y su gran amiga la doctora Mariela Talani, entre otros. Fue en la reunión de comisiones del día 2 de octubre donde se trató el mencionado proyecto y por parte de la concejal Brenda Vimo surgió la idea de que a una de sus calles se coloque el nombre de Chany. Cabe aclarar que, antes de decidirlo, hubo un pequeño ida y vuelta de posturas entre quienes opinaban que lleve su verdadero nombre “Silvana” y otros el de su apodo, ganando este último al contar también con el consentimiento de su familia.

Todos los concejales hablaron, algunos emocionados, otros con la voz quebrada, y otros con un gran sentimiento de nostalgia. Es que Chany fue muy conocida en su rol como periodista en varios medios, y desde el 10 de diciembre de 2013 al 2 de noviembre de 2014 (día de su fallecimiento por una enfermedad terminal), ejerció su función pública como concejal.

Antes de dar paso a su recuerdo de Chany, fue miembro informante el concejal Martín Racca sobre el proyecto que agradece y acepta la donación de estas fracciones de terreno. “Es un proyecto complejo, lo que primero que tenemos que hacer es agradecer y aceptar la donación de los propietarios, quienes donan a favor de la Municipalidad siete fracciones de terrenos que van a ser destinados, seis a calles públicas y uno a reservorios hídricos. El loteo deberá cumplimentar la reglamentación vigente tanto provincial como municipal para obtener la habilitación definitiva. El nombre de Chany a esta calle va a estar enmarcado en una ordenanza que este Cuerpo aprobó hace un tiempo sobre reparación histórica, que trata de equilibrar la balanza porque toda la historia siempre se contó desde el lado masculino; de hecho, más de 300 calles llevan el nombre de hombres y muy pocas de mujeres”, expresó Racca, siendo continuado por la concejal Brenda Vimo.

“Desde muy chica, Chany fue militante social, sin vergüenza y absolutamente empoderada. Trabajó 20 años ejerciendo el periodismo; en un momento le ofrecieron otro rol social y ella desde la dignidad y desde la ética renuncia a su trabajo como periodista porque considera que no se puede ser juez y parte, pucha si son valores hoy. Alguien que deja todo para dedicarse a otro tipo de militancia social, pero con absoluta dignidad. Una mujer con sus valores intachables; ella no pertenecía a un espacio, sino a sus valores. Esto es inmortalizar a una persona para siempre. Creo que es lo mínimo que puede hacer la ciudad por ella. Agradezco a todos la oportunidad de inmortalizarla”, dijo Brenda con lágrimas en sus ojos.

Por su parte, Sagardoy la recordó también: “Es importante visibilizar a mujeres que han sido parte de nuestra historia y ponerlas en un lugar de reconocimiento. Chany fue militante de pura cepa, siempre trabajando para los demás con una vocación de servicio inquebrantable. Como periodista, hizo historia en FM Fantasía donde rompió los moldes del periodismo radial tradicional. Su espontaneidad, compromiso con la verdad, honestidad intelectual, se mereció el respeto de toda la dirigencia política”. Relató su trayectoria periodística que fue acompañada por la sonrisa que la caracterizaba, con una impronta única, una percepción increíble y la sensibilidad propia de quienes están cerca de la gente. “Una mujer increíble, madre de Lolo, la luz de sus ojos. Luchadora infatigable, valiente, una profesional con todas las letras, periodista, conductora, militante que nunca renunció a sus convicciones”, sostuvo.

En tanto, Valeria Soltermam (FdeT), mencionó el proyecto que Chany impulsó a favor de emprendedores, en años donde la temática aún no estaba tan arraigada. En ese momento se llamaba programa de Microcréditos, y luego pasó a llamarse "Rafaela Impulsa". Desde el 2014 -año en que se aprobó la ordenanza- la Municipalidad lleva más de 200 microcréditos entregados. “Ese fue sin duda su broche de oro, y logró hacerlo realidad. Su fortaleza y capacidad de lucha fue su marca registrada, por eso la ciudad la honra y la recuerda”.

El concejal e intendente electo Leonardo Viotti expresó: “Chany fue una persona que se fue muy joven de este mundo pero que con la pasión que le ponía a cada una de las cosas que hizo dejó su huella. Me tocó conocerla en su rol de periodista y luego en campaña en donde todos defendíamos nuestras ideas. Chany tenía carácter y fortaleza. Creo que la familia tiene que sentirse muy orgullosa. Lo de hoy es solo una formalidad, un pasito más de lo que ella ya se ganó con su vida y acciones”.

Finalizando este momento, el presidente del Concejo Germán Bottero, quien era primo hermano de Chany y compartió con ella muchas vivencias dijo con la voz quebrada: “Chany estaría cumpliendo el 12 de noviembre 53 años. Se fue muy joven, sufrió mucho tiempo, pero tenía ese temple y ese coraje que quizás lo heredó de su abuela Victorina y su mamá Ana, lo que hizo que la peleara hasta último momento con tanta dignidad. Todos hubiéramos querido que Chany nos acompañe más tiempo”.

Luego pasó su familia más directa a recibir una copia de la ordenanza, y sus hermanas también hablaron: ”No tengo más que agradecer. Para nosotros y para ella, esta es nuestra casa. Agradezco de que hayan dejado a un lado los colores políticos para reconocerla”, expresó Analía.

“Mi hermana ante todo siempre fue periodista, hasta que en cierto momento quiso meterse en la política para mejorar la calidad de vida de la gente. Dejó todo para logar muchas cuestiones. Que quede inmortalizada para nosotros es muy importante”, dijo Nelquis.



MÁS PROYECTOS APROBADOS

Luego de un cuarto intermedio, se dio lugar a la votación de más proyectos. Dos de ordenanza relacionados a la salud animal, impulsados por el oficialismo y defendidos por el concejal oficialista Juan Senn.

Uno es el que tiene que ver con la creación de la Guardia para Animales Urbanos “GuAU”, que tiene como principal objetivo promover mejores condiciones de prevención y resolución de situaciones inherentes a todos los animales, el control, alerta y coordinación con otros organismos estatales, promoviendo para ellos una mejor calidad de vida. Al respecto, Senn dijo: “Es importante destacar que en los últimos años hemos avanzado mucho en torno a todos los temas vinculados a los animales. Se crearon muchas instituciones que velan por los derechos de los animales en nuestra ciudad. Sobre el proyecto, hemos tenido una propuesta que la acercó Diego Lanzotti, subsecretario de Salud del Municipio, para crear un equipo que se ocupe específicamente de la problemática del maltrato animal. Muchos vecinos cuando ven estas situaciones, no tienen a dónde comunicarse, a donde llamar. Esta fuerza va a tener la facultad de poder actuar -en conjunto también con otras provinciales- para garantizar los derechos de los animales. El tema más recurrente que salta en las reuniones es el maltrato. Lo que necesitamos es una fuerza de seguridad que tenga la potestad de ir a la casa del vecino y golpear la puerta ante las denuncias que se reciba. Una vez que se implemente, estoy seguro que muchos animales de la ciudad van a estar en mejores condiciones; tenemos que seguir velando y trabajando por estos derechos, son los que no tienen voces. Hoy, para quienes amamos los animales, es un hecho muy importante el hecho de votar dos ordenanzas vinculadas a la mejora de los animales de nuestra ciudad”.