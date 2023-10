Noche de Boxeo en el Casarín

Atlético de Rafaela y el club San Gabriel llevarán adelante una nueva velada boxística, de importante cartelera de combates, en la noche de este viernes. La actividad que se desarrollará en el estadio Arq. Lucio Casarín comenzará a las 21hs y también tendrá el acompañamiento de la Municipalidad de Rafaela. Serán nueve peleas en el ámbito amateur, con boxeadores y boxeadoras de Rafaela y la Región.

Al igual que en el evento anterior, se espera un gran marco de público, recordando que se vendieron más de 500 entradas de manera anticipada, por lo que sin dudas será otra gran noche deportiva en la institución. El profesor Mauro Lobos, organizador de la velada, confirmó los siguientes combates:

1ª pelea: Luka Colman (Club San Gabriel) vs. Diosnel Contrera (Calchaquí).

2ª pelea: Agustín Carranza (Las Rosas) vs. José Lencinas (Las Varillas).

3ª pelea: Gerónimo Vélez (Club San Gabriel) vs. Jonatan Sánchez (Las Varillas).

4ª pelea: Facundo Godoy (San Guillermo) vs. Pablo Guzmán (Romang).

5ª pelea: Eugenia Echagüe (Club San Gabriel) vs. Maite Selva (Pergamino).

6ª pelea: Gino Italiano (Club San Gabriel) vs. Josua Cejas (Las Rosas).

7ª pelea: Daiana Díaz (Club San Gabriel) vs. Melisa Castellano (Santo Tomé).

8ª pelea: Carmina Russo (Rafaela) vs. Priscila Abrego (Bel Ville).

9ª pelea (Fondo): Yoana Rodríguez (Club San Gabriel) vs. Rocío Molina (Romang).

Las puertas del Estadio se abrirán a las 20:00 y el valor de las entradas en puerta es de $2.000.