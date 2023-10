Los Pumas, por el gran golpe ante los All Blacks

La selección argentina de rugby, los Pumas, buscará este viernes romper todos los pronósticos y concretar una nueva hazaña, que puede convertirse en la más trascendental de su historia, cuando enfrente a su similar de Nueva Zelanda, los poderosos All Blacks, por una de las semifinales del Mundial de Rugby de Francia.

Hasta el momento el equipo nacional ha disputado dos instancias de semifinales y ha perdido ambas: en 2007 ante Sudáfrica (luego se terminaría quedando con el tercer puesto al vencer a local Francia) y en 2015, cuando fue derrotado por Australia y finalizó en el cuarto lugar.

Los Pumas llegarán a este trascendental encuentro luego de haber derrotado a Gales en los cuartos de final y no tienen lesionados ni suspendidos para afrontar el choque Nueva Zelanda, por lo que el entrenador australiano Michael Cheika tuvo a todos los jugadores disponibles para realizar la planificación.

La formación titular de Los Pumas, que no tendrá entre los 23 a los rafaelino Mayco Vivas y Pedro Rubiolo, es casi la misma que viene de vencer en cuartos de final a Gales, con apenas un cambio: Tomás Cubelli se quedó fuera de la lista de convocados y en su lugar jugará como titular Gonzalo Bertranou.

Un dato a tener en cuenta es que el santiagueño Facundo Isa llegará a los 50 partidos con la camiseta albiceleste cuando salga a jugar como titular ante los All Blacks. El partido se podrá ver en vivo desde las 16 por la TV Pública y ESPN.

Nueva Zelanda, por su parte, tendrá dos cambios para enfrentar a Los Pumas: el wing Mark Telea volvió de una sanción disciplinaria interna, tras romper con el protocolo de comportamiento, y será titular en lugar de Leicester Fainga’anuku, mientras que entre los suplentes no podrá estar el hooker Dan Coles, por lo que su lugar estará ocupado por Samisoni Tauke´aho.

Hasta el momento Los Pumas y Nueva Zelanda se han enfrentado en 36 ocasiones con un dominio amplio para los All Blacks, que se quedaron con 33 triunfos. Se registra además el histórico empate que tuvo lugar en la cancha de Ferro Carril Oeste en 1985 y las dos recientes victorias de Argentina.

El primer triunfo de un equipo argentino sobre los All Blacks se dio en noviembre 2020 en Sidney, Australia, con una gran actuación de Nicolás Sánchez, quien anotó todos los puntos para estampar el 25-15 final. En agosto de 2022 Los Pumas volvieron a repetir con un triunfo por 25-18.

El árbitro del duelo por las semifinales que sostendrán Los Pumas y los All Blacks será el australiano Angus Gardner, quien dirigió en ocho ocasiones al equipo nacional de las que perdió seis y ganó dos.



Las formaciones:



Nueva Zelanda: 1- Ethan de Groot, 2- Codie Taylor, 3- Tyrel Lomax, 4- Samuel Whitelock, 5- Scott Barret, 6- Shannon Frizell, 7- Sam Cane (cap), 8- Ardie Savea, 9- Aaron Smith, 10- Richie Mo'unga, 11- Mark Telea, 12- Jordie Barrett, 13- Rieko Ioane, 14- Will Jordan, 15- Beauden Barrett. Suplentes: 16- Samisoni Tauke´aho, 17- Tamaiti Williams, 18- Fletcher Newell, 19- Brodie Retallick, 20- Dalton Papali'i, 21- Finlay Christie, 22- Damian McKenzie, 23- Anton Lienert-Brown. Entrenador: Ian Foster.



Argentina: 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (cap), 3- Francisco Gómez Kodela, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer. 8- Facundo Isa, 9- Gonzalo Bertranou, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Emiliano Boffelli, 15- Juan Cruz Mallía. Suplentes: 16- Agustín Creevy, 17- Joel Sclavi, 18- Eduardo Bello, 19- Matías Alemanno, 20- Rodrigo Bruni, 21- Lautaro Bazán Vélez, 22- Nicolás Sánchez, 23- Matías Moroni. Entrenador: Michael Cheika .



Cancha: Stade de France, Saint-Denis (París) .

Árbitro: Angus Gardner.

Hora: 16.00

TV: TV Pública / ESPN / Star +