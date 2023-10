Días y horarios del Reducido

El domingo habrá elecciones presidenciales en el país y la Primera Nacional, luego de finalizar su etapa regular, aprovechará para parar la pelota y reordenarse de cara a la definición de la temporada 2023. Mientras se aguarda la confirmación oficial de AFA empiezan a trascender los días y horarios de los diferentes encuentros que tendrá el Reducido, con sus octavos de final.



En dicha instancia estará Atlético de Rafaela, que se medirá ante Defensores de Belgrano en el Monumental de barrio Alberdi. Dicho juego podría ir el lunes 30 de octubre a las 21 hs.



La posibilidad de jugarse el domingo habría quedado descartada ante la falta de capacidad hotelera en la ciudad y la región ante la llegada, ese fin de semana, del Turismo Carretera a Rafaela.



Entre los trascendidos se mencionan los siguientes días y horarios:



Viernes 27: San Martín de Tucumán vs Riestra, a las 21.10hs

Sábado 28: Agropecuario vs Ferro Carril Oeste, a las 16hs

Domingo 29: Estudiantes Río Cuarto vs Mitre Santiago del Estero, a las 19hs

Lunes 30: Atlético de Rafaela vs Defensores de Belgrano, a las 21 hs.



En lo que respecta a la gran final por el primer ascenso, entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Almirante Brown, este viernes se confirmaría el día y horario, como así también el escenario el cual estaría entre Santiago del Estero, Rosario o Córdoba.

Desde Mendoza se informó que el delantero paraguayo y goleador de la Lepra, Alex Arce, sufrió una pequeña lesión muscular en el aductor izquierdo y su presencia en la final corre riesgo. Los mendocinos ya perdieron a Matías Realli, expulsado frente a Maipú.