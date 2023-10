Inauguraron las obras puesta en valor para la internacionalización del aeropuerto de Sauce Viejo

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, junto al ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, inauguró este jueves las obras de adecuación edilicia para la internacionalización del Aeropuerto de Sauce Viejo. “La certificación internacional no es un papelito puesto en un marco, es un trabajo enorme de seriedad, de aporte profesional, de auditorías, para tener ese reconocimiento que hemos podido lograr como argentinos, y particularmente como santafesinos”, reconoció el mandatario provincial, quien agradeció a las autoridades nacionales y agregó que “sin dudas, es un logro importante tener dos aeropuertos internacionales en la provincia”.

En ese sentido, afirmó que “tener la posibilidad de contar con vuelos internacionales, la operatividad es lo que invita y desafía no solamente al Estado en haber puesto en este nivel, sino al sector privado a aprovechar esta infraestructura con la que hoy cuenta la provincia de Santa Fe”. El gobernador sostuvo que “requerimos fuertes inversiones en la infraestructura de nuestros aeropuertos, porque quienes vienen por negocios, por turismo, vienen a generar oportunidades en nuestro país y en nuestra provincia”. Y continuó: “Ahora el turismo receptivo tiene margen, claramente demostrado en la provincia de Santa Fe en cada fin de semana largo y en cada etapa de vacaciones, es el séptimo lugar elegido por los argentinos”, y definió como un “paso central la certificación internacional”.

Más adelante, Perotti señaló que “las inversiones hablan a las claras del convencimiento del potencial que tiene la región. Obras importantes, obras trascendentes, obras donde el Estado es ineludible para ese inicio, para que el sector privado pueda potenciar y multiplicar”. Y finalizó: “A este desafío, estoy seguro que el sector privado lo sabrá tomar y lo sabrá redoblar, en las posibilidades y oportunidades de negocios y de inversiones que con estas mejoras están en condiciones de desarrollar. Y el deseo de lo que siempre decimos, estamos plenamente convencidos de que dejamos una provincia mucho mejor que la que recibimos”.

Por su parte, el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, recordó que al "buscar el catálogo de aeropuertos argentinos que podían internacionalizarse, inmediatamente pensamos y le propusimos al gobernador Perotti que sea este, por la condición, por la proyección, por la potencialidad, por el presente, pero fundamentalmente por el futuro que tiene este aeropuerto de alcance regional, metropolitano, y que tiene la proyección para internacionalizarse y estar en el catálogo de los aeropuertos visibles para las compañías aéreas que deseen esta conectividad".

Del acto, realizado en la estación aeroportuaria, participaron también las ministras provinciales de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; y de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena; la titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Paola Tamburelli; la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano; la presidenta del Ente Aeroportuario de Sauce Viejo, Silvana Serniotti; los intendentes de Sauce Viejo, Mario Papaleo; y de Santa Fe, Emilio Jatón; y legisladores nacionales y provinciales, entre otros.



FORTALECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA

En tanto, Frana reconoció que "esto es el resultado de una decisión del gobernador, pero también tuvo un fuerte respaldo del gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte, y un trabajo mancomunado con distintos sectores, uno de ellos la Universidad Tecnológica Nacional, todos organismos públicos, que con compromiso, responsabilidad y objetivos claros llegamos a este momento". "Esto no es un hecho aislado -continuó Frana-, sino que forma parte de una decisión política de fortalecer todo lo que tiene que ver con el área metropolitana en sus aspectos logísticos. Este es un hecho que va acompañado con retomar el trabajo del Puerto de Santa Fe para que vuelva a ser un puerto productivo; va de la mano de un trabajo mancomunado con el Ministerio de Transporte de la Nación: estamos en las instancias finales del Plan Circunvalar del Belgrano Cargas, y de un tren de pasajeros a Laguna Paiva, entre otras inversiones", enumeró.



LAS OBRAS

Las tareas de puesta en valor del Aeropuerto Sauce Viejo comprenden la remodelación y adecuación de la estación aérea para la incorporación de forma permanente de los organismos de Aduana, Migraciones, Senasa y Sanidad de Frontera, con el fin de posibilitar la operación de vuelos internacionales en el mismo. Las obras abarcaron las áreas públicas y restringidas de la aerostación, tanto en el exterior, como en el interior del edificio, principalmente en las áreas de Arribos, Embarque y el Hall Publico. En el área de Embarque, se modificó el ingreso de los pasajeros desde el hall público, incorporando la nueva oficina para Migraciones con tres puestos de control por ventanilla para la tramitación de los permisos migratorios y una oficina cerrada para la coordinación del área. En cuanto a los accesos a pista, desde el área de Embarque se agregó una nueva puerta para el egreso, y se construyó una nueva rampa de acceso con dimensión adecuada para mayor comodidad de los pasajeros y se agregaron a las escalinatas existentes, barandas de acero inoxidable para facilitar el egreso de los pasajeros. En el área de Arribos, se modificó la oficina que estaba destinada a Migraciones, agregándole tres puestos de control por ventanilla para la tramitación de los permisos migratorios, y la incorporación de una oficina cerrada para la coordinación del sector. Se modificó el ingreso desde la pista, abriendo un nuevo frente de acceso s y modificando la ubicación y desarrollo de la rampa de acceso para personas de movilidad reducida. Se realizó una ampliación del sector restringido de arribos hacia el hall público, quedando incluidas dentro del área restringida, dos oficinas asignadas al personal de Sanidad de Fronteras, Senasa y de Aduanas, junto con un depósito para acopio de posibles mercaderías retenidas solicitado por la Administración de Aduana de Santa Fe, entre otras reformas.