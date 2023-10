¿Se está gestando una tercera guerra mundial?

Por Alicia Riberi



Cada día que paso me horroriza más la frialdad de quienes tienen el destino de pueblos enteros y la apatía de tanta gente, como entregada a un destino incierto.

Ahora bien, les digo, no es la manera. Dios nos dio múltiples armas para luchar, y el don de la vida que no hay que dejar pasar con indiferencia. Pensar en la vida propia, solo en lo de uno, es un egoísmo atroz y tarde o temprano termina mal. Somos Comunidad y saben lo que esto quiere decir? Ligeramente, es un grupo de personas, -pueblo, ciudad, nación- con características comunes, con una ley suprema que respetar e intereses comunes por defender. No es lo que estuvo pasando hasta ahora, es como que la ansiedad por salvarse cada uno, anula a la comunidad y debemos tener presente que nadie está exento a que cambie sus suerte.

Una Comunidad con intereses claros tiene mucho poder. En este momento la gente si, se muestra harta y esperemos que en estas elecciones piensen muy bien, porque de un voto responsable depende nuestro futuro. Necesitamos un país ordenado, sin corrupción y sin agendas que destruyan familias. Abramos los ojos no hay replay para la vida, es una sola y si la desperdiciamos habremos vivido en vano.

Empezó la guerra de Rusia y Ucrania, sigue la Guerra en la Franja de Gaza que involucra a Palestina e Israel y que pueden sumarse más. Cuánta gente inocente murió en estas guerras. Con el nivel de intereses mezquinos de los poderosos, el odio que se manifiesta en la sociedad y con políticos que creen que con migajas pueden conformar a un pueblo que perdió el derecho a comer dignamente, vestirse, estudiar- chicos con hambre no aprenden- distraerse y sumado a este imponiendo políticas que destruyen familias sin piedad. Ellos con dinero, un excelente vivir, un poder adquisitivo inmejorable, no pueden entender al pueblo carente de posibilidades para vivir. Y que me dicen de los jubilados que parece que le regalaran su mantención y trabajaron toda una vida en que el Estado trabajó sus aportes. Sepan todas las personas, cuando nos jubilamos merecemos la recompensa por haber trabajado muchos años, en mi caso 38 años de aportes. Pregunto: que me regalan? Qué nos regalan? Nada. Seguro los políticos, los judiciales, los millonarios renunciarían a una jubilación. Pero amigos, cual es el problema, no les importamos porque ellos están asegurados y eso fue generando odio en la gente que trabaja todos los días de sol a sol y los maestros que son los responsables de la educación de políticos, jueces, médicos, empresarios , fiscales, industriales…. Deberían ganar mucho más.

Con todo este panorama en el país y en el mundo, no puede ser posible una tercera guerra mundial? Espero que no, pero creo que puede pasar, porque hay demasiados intereses mezquinos a los que nadie quiere renunciar. Dicen los poderosos que hay que reducir la población mundial porque somos muchos y están tratándola de reducir, con el aborto, con la ley de género destruyendo familias, con vacunas de COVID, que si bien no tengo la autoridad para hablar están siendo muy cuestionadas por personas que sí saben. A quién le creemos, recuerden la pandemia…cuántas muertes pudieron evitarse?, con las guerras, con los ancianos que cobran una jubilación de hambre que si no tienen una familia que los ayuda mueren sin lo mínimo. Yo les preguntaría a los que tanto quieren reducir la población mundial, por qué juegan con la vida de nosotros y no con la ustedes?

Juegan a ser DIOS y les tengo una noticia. Dios hay uno solo y estoy segura que no comparte tanto odio, tanto poder mal usado. Dios mostrará su gloria y los mansos se están despertando.

Oremos todos para que no haya una tercera guerra mundial, sería terrible y nefasto. Dios ayúdanos a todos los que luchamos por la verdad y la paz!