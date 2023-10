Volkswagen ensambla las motos Ducati en Córdoba

El Centro Industrial Córdoba de Volkswagen quiere ser más que un fabricante de autopartes (cajas de transmisión, concretamente), pero sin dejar de ser lo que son. En ese camino, en diciembre de 2022 iniciaron con el ensamblado de las primeras Ducati Scrambler y ayer mostraron los avances en la línea que ahora también incorporó dos modelos de las Ducati Multistrada, para complementar una portfolio de cuatro modelos en total.

Hasta ahora llevan producidas 400 unidades, pero el plan es avanzar a un ritmo de 1.000 unidades al año e iniciar lo antes que se pueda la inclusión de componentes nacionales que les permitirá cambiar de régimen impositivo.

En Córdoba, Volkswagen (que controla mundialmente la marca Ducati, con centro de producción central en Bolonia, Italia) ensambla unidades que llegan CKD (Completely Knock Down), es decir, completamente desarmadas en 380 componentes que se tienen que montar tal como sucede en la planta madre.

La experiencia del Centro Industrial Córdoba en la producción les permitió formar y capacitar rápidamente un equipo de 25 personas que llevan adelante el proceso de ensamblado, hoy a razón de 6 unidades por día (3 en cada turno).

Aunque parezca poco el volumen, en valores las cosas cambian: cada Scrambler vale en el mercado (a dólar oficial) entre US$ 25.000 y US$ 26.000, mientras que las más Multistrada saltan a valores entre los US$ 36.000 y US$ 40.000.

Con el “OK” del grupo Volkswagen para iniciar la producción en Córdoba de un nuevo modelo, el siguiente paso será analizar por qué componentes iniciar la integración de partes locales, lograr la homologación de Ducati en Bolonia y cambiar el modelo CKD a un IKD (Incompletely Knocked Down) que vaya sumando partes nacionales (iniciando con un 10% de integración).

Las dos marcas premium de Volkswagen en Argentina, Audi y Ducati, tienen un mismo gerente general: Conrado Wittstatt, fuerte impulsor del desarrollo del segmento de motovehículos.

Aunque Ducati ya lleva 10 años de operación en el país (con no pocas vicisitudes en los regímenes de importación), el inicio del ensamblado en Córdoba es un importante paso para el CIC que deja el “monoproducto” (las transmisiones MQ 200 y MQ 281) e inicia la diversificación.

Audi, en cambio, no tuvo un buen año en Argentina: la marca premium terminará el 2023 con unas 1.000 unidades vendidas, menos de un tercio de lo que vendía en épocas sin restricción a las importaciones.

Incluso Volkswagen -como marca- tampoco está teniendo buenas performance en el mercado de vehículos 0Km que supo liderar “históricamente” en Argentina: este año terminará detrás de Toyota y Fiat.

Además del armado de Ducati, los planes de Volkswagen para Córdoba incluyen una línea de camiones (también CKD) para 2024 y seguir atento a nuevas oportunidades de diversificación. (Fuente Infonegocios)