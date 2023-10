Una familia necesita casi $320 mil para no ser pobre

La canasta alimentaria subió 13,2% en septiembre y acumula 160,7% interanual, mientras la total (CBT) creció 12,2% y alcanzó una suba anual del 149,1%, informó el INDEC. De esta forma, una familia tipo necesitó en septiembre casi $320 mil para no caer en la pobreza, que afecta al 40% de la población, siempre y cuando no tenga que alquilar.

Los incrementos interanuales de las canastas que miden la indigencia y la pobreza subieron por encima del índice general de inflación promedio que acumula 138,3% interanual.

En lo que va del año, la canasta alimentaria, que define el umbral de indigencia, lleva acumulado un 120,1% mientras que la canasta básica total que define pobreza alcanza el 109,4%, ambas sobre el acumulado de inflación general, que se ubicó en 103,2%.

La Canasta Alimentaria, para una familia tipo de dos mayores y dos niños, fue en septiembre de $147.880,57.

Según las mediciones del INDEC, con ese monto mensual se pueden atender los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles. Quienes no sobrepasen este monto se encuentran en la indigencia.

En tanto, el límite de pobreza está dado por la Canasta Básica Total que en septiembre se valorizó en $319.422,04 para esa familia.

Según el INDEC, para una familia de tres miembros, propietarios de la vivienda que ocupan, el costo de la CBT llegó en septiembre a $254.297 y para un grupo familiar de cinco integrantes ese valor se eleva a $335.962.

En el caso de la CBA, una familia de tres integrantes, para no caer en la indigencia necesitó en el mismo mes ingresos mensuales por $117.730, mientras que para una de cinco el costo subió a $155.538.

Para una persona adulta, el costo de la Canasta Básica Total se ubicó en septiembre en $103.373 y el de la alimentaria en $ 47.858.

El costo de una Canasta Básica Total es 2,7 veces el salario mínimo vital y móvil de septiembre de $118.000, lo que indica que si los dos jefes de hogar tuvieran un trabajo con la mínima o algo más, por más que ambos trabajen no lograrían escapar a la pobreza.

En línea con la inflación general, la Canasta Básica tuvo un aumento del 12,2% en septiembre y superó la barrera de los $300 mil para una familia promedio. El jueves 28 de octubre el INDEC recién publicará el resultado del índice salarial de agosto, mes en el que los precios aumentaron a un ritmo récord, impulsados por la devaluación post elecciones. (NA)