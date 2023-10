"Son las elecciones más importantes de los últimos 100 años", dijo Milei

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, cerró anoche su campaña con un encendido discurso en el que priorizó las ideas centrales de su movimiento político y afirmó que las elecciones del próximo domingo son las "más importantes de los últimos 100 años".

A las 21:59 de este miércoles por la noche, Milei irrumpió en el campo central del estadio Movistar Arena, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, y replicó su ingreso de manera idéntica a como lo hizo en el cierre de campaña de las primarias.

Tras cruzar el mar de militantes, el libertario se subió al escenario y esbozó los puntos centrales de su plataforma. El economista, como suele hacer en eventos de tal magnitud, leyó su escrito y jugó con las emociones del público, que fue llenando desde las 18 horas las butacas y el campo del lugar que alberga, habitualmente, a intérpretes de diferentes géneros musicales.

"Es impresionante pensar dónde estamos ahora a luz de dónde estábamos hace dos años. Todos hemos hecho un esfuerzo importante", reflexionó Milei. En esa introducción, le agradeció a Victoria Villarruel, su compañera de fórmula, y a Ramiro Marra, candidato a jefe de Gobierno porteño, y ponderó la figura de su hermana, Karina Milei.

"Nada de todo esto hubiera sido posible sin la ayuda de la persona más importante de este equipo que es el jefe, Karina Milei", lanzó el diputado nacional ante un aluvión de gritos en respaldo de su frase. .

Milei recordó una anécdota con Alberto Benegas Lynch, quien abrió el acto con un discurso aclamado también por los presentes.

En la historia que rememoró el legislador, que se remonta a 1998, Benegas Lynch le había pedido a Milei que no se meta en política y que se dedique a la "batalla cultural". Al respecto, Milei agregó: "¡Miren a dónde estamos! Los hechos demostraron que si los argentinos de bien no nos metemos, los políticos van a seguir arruinando nuestras vidas". .

De lleno en sus pilares de campaña, Milei cargó contra la "casta" y el "modelo empobrecedor", dos conceptos centrales en el arco narrativo de cada discurso que esboza el libertario.

"Este modelo sólo conduce a convertirnos en la villa miseria más grande del mundo. Estamos ante el momento histórico de hacer el punto de inflexión", aseguró. Además, cruzó a quienes lo proyectan electoralmente como "un salto al vacío".

Para Milei, la contienda electoral del 22 de octubre será el salto al vacío de "los chorros empobrecedores". "En definitiva, lo que queremos es volver a abrazar las ideas de la libertad como (Esteban) Echeverría. Eso es en esencia nuestra propuesta... Más allá de lo que digan todos aquellos que abrevan en la casta", continuó.

"Casta que no solo se compone de los políticos ladrones, sino también que está formada por los empresarios prebendarios y los periodistas ensobrados. Los únicos que se van a caer al precipicio son ustedes los chorros de la casta política", enfatizó el líder absoluto de LLA.

En ese contexto, Milei lanzó una crítica a Juntos por el Cambio: "A muchos, aún cuando quieran usar el rótulo de cambio, el cambio no les gusta". E interpeló al público: "¿Qué país quieren para sus hijos? ¿El de la pobreza inseguridad, corrupción y decadencia? ¿O, alternativamente, quieren el país de la prosperidad que supimos tener?".

Milei llamó a fiscalizar y vaticinó una victoria en primera vuelta: "Si mucha gente que no fue a votar decide hacerlo, es probable que podamos ganar en primera vuelta". "Solo debemos volver a abrazar las ideas de la libertad. Son las elecciones más importantes de los últimos 100 años. Y si me permiten editar...107 (en referencia al primer gobierno democrático del radical Hipólito Yrigoyen, en 1916)", remarcó. Y finalizó: "Vayamos a las urnas, vayamos a votar, lleven a sus hijos, padres y amigos con la esperanza en el corazón... Porque la Argentina tiene futuro solo si es liberal".

En el escenario, Milei fue respaldado por Villarruel; Marra; Carolina Píparo, candidata a la Gobernación de Buenos Aires; Karina Milei; Marcela Pagano; El Dipy; Diana Mondino (eventual canciller); y Sandra Pettovello (eventual ministra), entre otros candidatos a la diputados y senadores.



LA PREVIA CON PRECIOS

"DOLARIZADOS" Y MUCHO COLOR

En la avenida Corrientes a la altura de Dorrego, en el popular barrio porteño de Villa Crespo, cientos de militantes se congregaron en busca de una entrada para ingresar al Movistar Arena cerca de las 17:00. Se vendieron banderines del LLA a 1.000 pesos; las remeras oscilaban entre 4.500 y 6.000. También se comercializaban peluches del economista a 3.000 pesos.

La comida callejera estuvo presente, al igual que en los actos peronistas. Dos amigos, que dijeron ser tucumanos, vendían el sándwich de milanesa "1 dólar blue" (900 pesos). (NA)