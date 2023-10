Con Pullaro y Losada, Bullrich cerró la campaña en Santa Fe

La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, encabezó ayer actos en Venado Tuerto, en el sur de Santa Fe, y en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, para recuperar los votos que el postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei, le arrebató en esas provincias durante las primarias y aseguró: “La mafia tiene miedo de perder sus privilegios y sus negociados”.

Patricia Bullrich, candidata a Presidente de Juntos por el Cambio, y Horacio Rodríguez Larreta realizaron uno los últimos actos de cierre de campaña en Venado Tuerto, donde congregó a los máximos referentes de la coalición de la provincia. Junto a ellos estuvieron el gobernador electo Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora electa Gisela Scaglia, el primer candidato a diputado nacional José Núñez y la senadora nacional Carolina Losada, más el diputado nacional Federico Angelini. También el reelecto intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, y el senador departamental Lisandro Enrico, entre otros dirigentes de JxC santafesino. Con el Jefe de Gobierno porteño Rodríguez Larreta, también llegó desde Buenos Aires el senador nacional Martín Lousteau para mostrar "el equipo" del que tanto habla Bullrich en este último tramo de la campaña.

En una Plaza San Martín colmada, en el centro de la ciudad del sudoeste santafesino, Bullrich afirmó que el 10 de diciembre se terminará el ciclo de decadencia de 20 años de kirchnerismo, cuando ella asuma la Presidencia. "El pueblo de toda la provincia tiene que saber que con Maxi Pullaro como gobernador y conmigo como presidenta, el narcotráfico es el que va a retroceder", dijo Bullrich.

"Cada vez que liberan un preso los ciudadanos tienen miedo, cada vez que hay una banda de narcotraficantes suelta los ciudadanos tienen miedo, yo quiero decirle a la provincia de Santa Fe y a su gobernador que va a contar con todo el apoyo como Presidente de la Nación para que Santa Fe, Rosario y todos los pueblos vivan libres de narcotráfico".

"Sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo cuidar a la gente, y lo vamos a hacer, vamos a acompañar a Santa Fe en todo, en la producción, en la baja de las retenciones, en la baja de los impuestos, porque tenemos que lograr que toda esa producción crezca cada vez más", afirmó Bullrich.

"Santa Fe va a estar mucho mejor si estamos alineados. Con Maxi estamos alineados. Santa Fe no va a tener que tocar ninguna puerta, no va a tener que ir a la Capital, no va a tener que ir a la Rosada. Nosotros vamos a estar en permanente contacto para trabajar en conjunto todos los problemas que Santa Fe tiene que resolver", agregó la candidata a Presidente.

Horacio Rodríguez Larreta sostuvo: "Estamos contándole a los argentinos cómo vamos a ir solucionando cada uno de los problemas. Como decía Patricia, somos el único equipo capaz de hacerlo, con 10 gobernadores, más de quinientos intendentes, con diputados y senadores; tenemos la fuerza y tenemos la experiencia".

En ese sentido, Rodríguez Larreta destacó el rol de Maxi Pullaro, gobernador electo de la provincia de Santa Fe: "Alguien como él que ya trabajó con Patricia en la que es la principal preocupación de muchos santafesinos, la inseguridad". Sobre las prioridades locales, el eventual Jefe de Gabinete en un futuro gobierno de Patricia, agregó: "Tenemos que darle mucho impulso al agro en especial en esta zona tan pujante. Venado Tuerto es un ejemplo para todo el país".

Por último, Rodríguez Larreta cerró con un mensaje unidad: "Estamos juntos, como nos comprometimos a lo largo de la campaña cumpliendo la palabra".

A su turno, Pullaro manifestó: "Miren, no va a ser lo mismo para nosotros si Patricia no es la presidenta, que si Patricia es la presidenta. Por eso, pedirles a todos quienes nos acompañaron, quienes creyeron, quienes creen, quienes tienen expectativa en el gobierno que estamos conformando, 15 partidos políticos aquí en Santa Fe, pedirles que nos acompañen una vez más, que crean en nuestro programa de gobierno".

"Nuestro programa de gobierno va a ser mucho más difícil llevarlo adelante si no tenemos a una persona con convicción, con coraje, con honestidad, con equipos para gobernar la República Argentina. Por eso, les pido que el domingo voten por Patricia Bullrich para empezar a cambiar la República Argentina", expresó Pullaro.

En su arenga ante los santafesinos, Bullrich además repitió los tres ejes centrales de su futuro gobierno. "Poner un torniquete a la inflación" para estabilizar la economía, "derrotar la ideología kirchnerista para que vuelva el orden y la paz a las calles" y "una escuela en la que sea obligatorio el cumplimiento de los 190 días de clases", para lo cual impulsará la ley que declare esencial la educación.

La candidata presidencial estuvo hoy recorriendo La Matanza, en el Conurbano bonaerense y, tras finalizar el acto en la ciudad santafesina partió a Río Cuarto, a la tercera convocatoria multitudinaria del penúltimo día de campaña.